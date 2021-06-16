Каммингс вновь выступил против Хэнкока и Джонсона

Бывший советник обвинил чиновников в переписывании истории

Бывший старший советник премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс считает, что министр здравоохранения Мэтт Хэнкок пытается переписать историю, чтобы оправдать свои действия во время пандемии. Недавно тот представил специальному парламентскому комитету свою версию событий, которую Каммингс назвал вымыслом.

Критике подвергся и сам Джонсон – он, по утверждению Каммингса, также солгал о неудачах изначальных действий правительства по борьбе с пандемией.

Каммингс опубликовал в своем блоге часть переписки с Джонсоном, в которой обсуждались проблемы с закупкой аппаратов ИВЛ для пациентов с COVID-19. Комментируя ситуацию, Джонсон якобы написал: «Это Хэнкок. Он безнадежен». Даунинг-стрит не отрицает подлинности сообщений, но официальный представитель премьер-министра подчеркнул, что тот полностью доверяет министру здравоохранения.

Источник: BBC.