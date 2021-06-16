Каждый мигрант желает знать, где зарегистрироваться

Гражданам Евросоюза, которые планируют остаться в Великобритании на легальном положении, получив статус оседлости, необходимо до 30 июня подать соответствующее заявление через правительственный сайт. Такая возможность есть исключительно у граждан ЕС, прибывших на территорию Соединенного Королевства до 31 декабря 2020 года. Иммигранты, не подавшие заявление в установленный срок, не смогут работать в стране и будут высланы за ее пределы. Это один из пунктов новой иммиграционной программы, которую правительство Бориса Джонсона приняло после выхода Великобритании из Евросоюза. Ужесточая правила, власти надеются снизить уровень преступности и сделать иммиграционную политику более справедливой. Многие аспекты новой программы вызвали недовольство в странах ЕС. Кто и при каких обстоятельствах сможет работать в Великобритании? Каких результатов планируют достичь законотворцы после введения новых правил?

Запрыгнуть в последний вагон

Срок, установленный для подачи гражданами ЕС заявок, вызывает серьезные опасения: многие могут или не успеть подать заявку, или не подать ее, потому что просто не знают о сроках и новых схемах регулирования.

В отчете Совета по экономическим и социальным исследованиям Йоркского университета дату 30 июня называют бомбой замедленного действия. После наступления этой даты люди и компании могут столкнуться с неизбежными проблемами, ловушками и рисками. По мнению аналитиков портала personneltoday.com, если люди не успеют зарегистрироваться, не имея какой-либо уважительной причины, они автоматически и безвозвратно потеряют право на проживание в Великобритании и будут выдворены с территории государства.

Что касается организаций, принимающих на работу граждан ЕС без легального статуса, то они могут быть оштрафованы, даже несмотря на то что выполнили предусмотренную законом проверку права на работу в соответствии с правилами министерства внутренних дел.

По данным опроса, проведенного Фондом социального рынка в конце прошлого года, почти половина респондентов-мигрантов не знает о новой схеме регулирования. Наиболее высокий уровень неосведомленности был выявлен среди низкоквалифицированных рабочих из ЕС. «Предприятиям, которые нанимают граждан ЕС, необходимо срочно ознакомиться с новыми нормативными требованиями, – отмечает директор по визам и иммиграции компании AY & J Solicitors Яш Дубал. – Поскольку многие предприятия уже испытывают острую нехватку кадров из-за пандемии, для работодателей важно поощрять своих сотрудников, которые желают продолжить работу в Великобритании, и помочь им вовремя подать заявку».

Дубал призвал работодателей, планирующих и в дальнейшем использовать труд рабочих-мигрантов, зарегистрироваться на правительственном сайте и стать официальным спонсором министерства внутренних дел. «Предприятия и организации в Великобритании должны быть зарегистрированными держателями спонсорских лицензий, чтобы нанимать мигрантов в качестве квалифицированных рабочих», – уточнил эксперт.

Борьба с преступностью или дискриминация?

Новый правительственный план по вопросам иммиграции отразится на изменении правил предоставления убежища в стране. Этот документ строго ограничивает получение легального статуса для тех, кто незаконно пересекает границу, а их пособникам будут грозить пожизненные тюремные сроки. Теперь мигранты, заплатившие контрабандистам, чтобы попасть на территорию Великобритании, смогут получить лишь временный статус, и он будет постоянно пересматриваться. Кроме того, ужесточатся правила проверки возраста мигрантов, – это сделано для того, чтобы предотвратить въезд в страну взрослого населения под видом несовершеннолетних.

Главным принципом из заложенных в основу нового иммиграционного проекта правительство считает справедливость: доступ к системе убежища должен предоставляться нуждающимся, а не тем, кто способен оплатить услуги контрабандистов. Лондон будет строго придерживаться правил: тот, кто прибывает через Ла-Манш на надувной лодке или в грузовом отсеке фуры, не получит право на длительное пребывание, ему предоставят лишь временное убежище. В таком случае и воссоединение мигранта с семьей станет практически невозможным.

Некоторые эксперты уже увидели в новых правилах дискриминацию беженцев в зависимости от способа пересечения границы. «Согласно международной конвенции о беженцах, мы должны защищать каждого, кто подвергается преследованию в своей стране, и то, каким именно путем человек попал в Великобританию, не имеет никакого значения», – говорит эксперт по иммиграционному законодательству лондонской юридической фирмы Goldsmith Chambers Сангита Айенгар.

Министр внутренних дел Прити Пател придерживается иной позиции: по ее мнению, новая система будет более справедливой и поможет в борьбе с преступностью. В интервью BBC она раскритиковала существующую систему рассмотрения прошений об убежище. Количество фиктивных заявлений на получение убежища, по ее словам, зашкаливает, а рост числа нелегальных мигрантов вызывает рост преступности. Министр предлагает создать безопасные пути для приема беженцев. При новой системе убежище будет предоставляться людям, которые на самом деле в нем нуждаются. Пател считает, что такая система позволит избежать дискриминации, связанной с тем, откуда мигранты приезжают: «Важно будет только то, какие они имеют навыки и что могут дать Великобритании».

Иди туда, откуда пришел

В планах Лондона есть еще одно важное изменение: лица, ищущие убежища и попавшие в Великобританию через третьи страны (например, Бельгию или Францию), в которых они могли подать прошение на получение убежища, но не сделали этого, в Великобритании его не получат. С выходом из ЕС на Британию более не распространяются положения программы «Дублин III», позволяющей возвращать просителей убежища в первое государство – член ЕС. Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, заключенное 30 декабря 2020 года, в канун вступления в силу исторического решения о «Брекзите», не предусматривает сотрудничества по вопросам мигрантов. Поэтому министр внутренних дел Прити Пател намерена заключать двусторонние договоры с отдельными странами европейского альянса.

Страны ЕС отказываются обсуждать с Лондоном эту инициативу. Как пишет eadaily.com, Париж официально заявил о своей незаинтересованности в подобном соглашении. Позиция французов понятна, ведь подавляющее большинство мигрантов пересекает Ла-Манш, отправляясь из Франции, и в случае подписания двустороннего договора именно Париж должен будет возвращать всех обратно. Из Брюсселя на призыв Пател отвечают примерно так же, давая понять, что власти не планируют вести переговоры по дополнению уже имеющегося на сегодняшний день соглашения. Отказал Лондону и министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, заявив, что будет поддерживать подписание соглашений с Великобританией на общеевропейском уровне.

Контроль за границами

Для премьер-министра Бориса Джонсона тема миграции имеет большое политическое значение. Если в 2019 году Великобритания направила в Германию около 800 запросов о возвращении просителей убежища на территорию страны, то в 2020 году количество запросов возросло до 2 200 – число почти утроилось. Это значит, что результаты правления Джонсона будут оцениваться в рамках того, насколько он сдержал свои предвыборные обещания и вернул Великобритании контроль за границами.

Правительство не раз говорило, что воспринимает голосование по «Брекзиту» как стремление британцев к ужесточению миграционной политики. За последние двадцать лет миграция из ЕС в Великобританию сильно возросла, а после референдума по «Брекзиту» число иностранцев, находящихся в стране, снизилось. Таким образом, новая система будет и дальше способствовать сдерживанию миграции. Однако не вызовет ли это со временем кадровый голод? Ведь мигранты зачастую заняты на работах, которые британских работников не интересуют.

Заветные 70 баллов

Балльная система для мигрантов вступила в силу с 1 января 2021 года. Согласно новым правилам, работать в Великобритании могут иностранные граждане, выполнившие ряд условий. К примеру, они должны иметь официальное приглашение от работодателя, в котором прописан минимальный уровень заработной платы и квалификации, а также владеть английским языком на достаточно хорошем уровне. Выполнения каждого из требований будет оцениваться по бальной системе, и рабочую визу получат только те, кто наберет не менее 70 баллов.

Приглашение занять вакансию, предполагающую квалифицированный труд, от одобренного работодателя оценивается в 40 баллов, знание английского языка – в 10 баллов, а если годовая зарплата составит не менее £25 600, заявитель получит еще 20 баллов. Дополнительные баллы можно получить за высокую квалификацию (10 или 20 баллов добавят за докторскую степень) или работу по профессии из перечня дефицитных в Великобритании.

Выпускник

С 1 июля 2021 года будет действовать визовая категория «Выпускник», которая даст выпускникам возможность пребывания в Великобритании на протяжении двух лет, в течение которых они смогут работать. При получении степени бакалавра или магистра можно будет продлить нахождение в стране еще на два года, а степень PhD увеличит срок пребывания до трех лет.

Остров непринятых

Думая над вопросом, как справиться с потоком мигрантов, правительство Великобритании рассматривало в качестве способа решения строительство центра размещения просителей политического убежища вдали от основной территории страны. Помимо других вариантов, обсуждался остров Вознесения (британская территория, расположенная в южной части Атлантического океана, в 6 тыс. километров от основной части страны). Однако, как пишет Financial Times, после того как власти оценили экономическую целесообразность проекта, включая стоимость транспортировки беженцев, от идеи строительства отказались.