Косметика для малышей: за натуральность

Ассортимент косметических средств настолько огромен, что при выборе легко растеряться, глядя на многочисленные полки с различными баночками и тюбиками. При этом в рекламных кам­па­ниях рассказывают лишь о преимуществах продукции, зачастую скрывая недостатки. Но если какие-то скрытые нюансы не будут учтены при выборе косметики для взрослого человека, то это не так фатально, как с уходовыми средствами для детей, особенно новорожденных.

Нежная кожа

Кожа у ребенка незрелая, потому что она еще только развивается и растет. Эпидермис (верхний слой кожи) новорожденных и малышей до года в два-три раза тоньше, чем у взрослого человека. А поскольку именно этот слой вы­полняет защитную функцию, кожа младенца более уязвима, и следовательно, выше вероятность появления различных сы­пей, раздражения и покраснения в местах трения (например, в местах соприкосновения кожи с подгузником, в зоне шеи, подмышек, локтевых и коленных складок).

Особенное строение имеют и детские потовые железы, которые на­ходятся в слое дермы, под эпидермисом. Они рас­положены гораздо плотнее, и их количество иногда в шесть-семь раз больше, чем у взрослого человека, – из-за этого потовые железы недоразвиты, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на терморегуляции кожи. Именно поэтому при резком изменении температуры окружающей среды ребенок быстро переохлаждается или перегревается (при перегревании может выступить мелкая красная сыпь – потница).

Еще одной важной особенностью детской кожи является то, что она имеет развитую сеть капилляров. Это увеличивает скорость распространения инфекции по кровотоку, а также способствует повышенному газообмену: ребенок бук­вально дышит кожей, поэтому все, что наносится на ее поверхность, моментально проникает в поры.

Сертификация

Из-за своей тонкости детская кожа более проницаема для микробов и токсических ве­ществ, склонна к нарушениям водного бала­н­са и чув­ст­вительна к негативному воз­действию окружающей среды. Именно по­этому важен пра­вильный еже­дневный уход за ко­жей, с ис­поль­зованием безо­пасных (лучше всего на­турал­ь­ных) средств дет­ской ги­гиены. Вся кос­ме­тика для детей под­ле­жит обяза­тель­ной сер­тификации и долж­на про­хо­дить тща­тель­ную про­верку в соот­ветствую­щих ор­ганах, специализирующихся на тес­тиро­вании сос­тава про­дукции. Ка­чест­во и безопас­ность косметики вы­яв­ля­ют­ся в четырех ви­дах ис­пыта­ний: мик­робиоло­гиче­ском, ток­сико­ло­гиче­ском, хи­мическом и санитарно-гигиеническом.

Существуют общепринятые во всем мире требования к дет­ским косметическим средст­вам:

– гипоаллергенность,

– натуральная основа,

– отсутствие искусственных красителей, парабенов и консервантов,

– для моющих средств – нейт­ральное значение РН.

Вредные ингредиенты

Парабены – применяются в качестве консервантов в средствах для ежедневного ухода. Они легко проникают в кожу, обладают не­большим эстрогенным действием.

Диэтаноламин, триэтаноламин – пенообразователи, в состав которых входит аммиак. При регулярном и длительном использовании они могут выз­вать токси­ческий эффект. Явля­ют­ся причиной аллергических реакций, вызывают раздражение глаз, сухость кожи и волос.

Пропиленгликоль (PPG), полиэтиленгликоль (PEG) – результат смешивания нефте­химических продуктов. При­меняются из-за их гигроскопических свойств. Способны вызывать кожные аллергические заболевания (экзема, крапивница).

Лауретсульфат, или натрия лаурил, – часто используется в шампунях из-за хороших пенообразующих и очищающих свойств и из-за дешевизны. Считается опасным вещест­вом, может вызвать ше­лу­ше­ние кожи головы, а также сыпь и аллергию.

Бензилбензоат – агрессивный препарат для лечения чесотки. Он имеет жесткие возрастные ог­ра­ни­чения и противопоказан малышам в грудном возрасте. Несмотря на это, бензилбензоат входит в состав ряда детских косметических средств. Например, он содержится в популярном креме Sudocream.

Вазелин – производится на основе минеральных масел, используется в качестве средства, смягчающего кожу. Однако его воздействие на кож­ные покровы противо­положно обещанному: вазелин способствует образованию тре­щин и вызывает сухость.

Стеаралкония хлорид – изначально использовался в составе ополаскивателей для белья, а спустя некоторое время из-за своей более низкой по сравнению с экстрактами растительного происхождения стоимости прочно закрепился в качестве ингредиента кремов и кондиционеров для волос. Обладает токсичным действием и вызывает аллергические реакции.

1,4-диоксан – входит в состав ряда шампуней, моющих и и иных косметических средств. При длительном контакте с кожей может вызвать раздражение кожных покровов, слизистой глаз и носоглотки.

Синтетические красители – улучшают вид косметических продуктов. Среди них практически нет безвредных, многие являются канцерогенами, поэтому использование косметики с синтетическими красителями в составе лучше полностью исключить. На этикетках они обозначаются как D&C или FD&C.

Минеральное масло, в том числе ва­зелиновое (Paraf­finum Liquidum), – продукт нефтепереработки, смесь жидких углеводородов, выделяемых из бензина. Такое масло смягчает и увлажняет кожу, обладает антистатическим эффектом. Содержится в ряде детских средств, в том числе и в лосьонах марки Johnson’s Baby. Косметика, в составе которой есть минеральное масло, формирует на коже во­до­отталкивающую пленку, не пропускающую вла­гу.

Отдушки (Perfume, Fragrance) – придают косметике приятный аромат. Отдушки могут вызывать сильные аллергические реакции. По результатам дерматоло­гических исследований в Анг­лии был составлен список из 26 отдушек, которые наиболее часто вызывают аллергию. К отдушкам относятся, например, Amyl cinnamal, Amyl cinnamyl alcohol, Anise alcohol, Benzyl alcohol, Benzyl benzoate, Ben­zyl cinnamate, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional (lilial®), Cinnamal, Cinna­myl alcohol, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hexyl cinnamal, Hyd­roxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC), Hydro­xy­citronellal, Isoeugenol, Alpha-isomethyl ionone, D- и L-limonene, Linalool, Methyl 2-octynoate (Methyl heptin carbonate), Evernia furfuracea lichen extract (Tree­moss ext­ract), Evernia prunastri (Oak moss and treemoss extract). В случае превышения установленной концентрации таких компонентов производитель обязан указывать эту информацию на этикетке.

Натуральные бренды

Love Boo ( loveboo.com)

Британская марка органической косметики для мам и малышей, за­воевавшая большое количество наград, в первую очередь за натуральность. Все продукты от Love Boo не содержат парабенов, сульфатов, синтетических красителей и прочих вредных веществ.

Burt’s Bees Baby (burtsbees.co.uk)

В продукции этой марки используются исключительно натуральные ингредиенты, содержатся маточное молочко, пчелиный воск и мед, которые питают кожу и ухаживают за ней. Косметические товары от бренда Burt’s Bees не содержат продуктов нефтепереработки, фталатов, лаурилсульфата натрия или парабенов.

Weleda (weleda.co.uk)

Марка специализируется на продукции для гиперчувствительной детской кожи. Одним из основных ингредиентов их средств для малышей является органическая календула, которая успокаивает, питает и защищает нежную кожу. Косметика не содержит синтетических консервантов, ароматизаторов, красителей и искусственных добавок.