Косметика для малышей: за натуральность

Ассортимент косметических средств настолько огромен, что при выборе легко растеряться, глядя на многочисленные полки с различными баночками и тюбиками. При этом в рекламных кампаниях рассказывают лишь о преимуществах продукции, зачастую скрывая недостатки. Но если какие-то скрытые нюансы не будут учтены при выборе косметики для взрослого человека, то это не так фатально, как с уходовыми средствами для детей, особенно новорожденных.
Нежная кожа
Кожа у ребенка незрелая, потому что она еще только развивается и растет. Эпидермис (верхний слой кожи) новорожденных и малышей до года в два-три раза тоньше, чем у взрослого человека. А поскольку именно этот слой выполняет защитную функцию, кожа младенца более уязвима, и следовательно, выше вероятность появления различных сыпей, раздражения и покраснения в местах трения (например, в местах соприкосновения кожи с подгузником, в зоне шеи, подмышек, локтевых и коленных складок).
Особенное строение имеют и детские потовые железы, которые находятся в слое дермы, под эпидермисом. Они расположены гораздо плотнее, и их количество иногда в шесть-семь раз больше, чем у взрослого человека, – из-за этого потовые железы недоразвиты, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на терморегуляции кожи. Именно поэтому при резком изменении температуры окружающей среды ребенок быстро переохлаждается или перегревается (при перегревании может выступить мелкая красная сыпь – потница).
Еще одной важной особенностью детской кожи является то, что она имеет развитую сеть капилляров. Это увеличивает скорость распространения инфекции по кровотоку, а также способствует повышенному газообмену: ребенок буквально дышит кожей, поэтому все, что наносится на ее поверхность, моментально проникает в поры.
Сертификация
Из-за своей тонкости детская кожа более проницаема для микробов и токсических веществ, склонна к нарушениям водного баланса и чувствительна к негативному воздействию окружающей среды. Именно поэтому важен правильный ежедневный уход за кожей, с использованием безопасных (лучше всего натуральных) средств детской гигиены. Вся косметика для детей подлежит обязательной сертификации и должна проходить тщательную проверку в соответствующих органах, специализирующихся на тестировании состава продукции. Качество и безопасность косметики выявляются в четырех видах испытаний: микробиологическом, токсикологическом, химическом и санитарно-гигиеническом.
Существуют общепринятые во всем мире требования к детским косметическим средствам:
– гипоаллергенность,
– натуральная основа,
– отсутствие искусственных красителей, парабенов и консервантов,
– для моющих средств – нейтральное значение РН.
Вредные ингредиенты
Парабены – применяются в качестве консервантов в средствах для ежедневного ухода. Они легко проникают в кожу, обладают небольшим эстрогенным действием.
Диэтаноламин, триэтаноламин – пенообразователи, в состав которых входит аммиак. При регулярном и длительном использовании они могут вызвать токсический эффект. Являются причиной аллергических реакций, вызывают раздражение глаз, сухость кожи и волос.
Пропиленгликоль (PPG), полиэтиленгликоль (PEG) – результат смешивания нефтехимических продуктов. Применяются из-за их гигроскопических свойств. Способны вызывать кожные аллергические заболевания (экзема, крапивница).
Лауретсульфат, или натрия лаурил, – часто используется в шампунях из-за хороших пенообразующих и очищающих свойств и из-за дешевизны. Считается опасным веществом, может вызвать шелушение кожи головы, а также сыпь и аллергию.
Бензилбензоат – агрессивный препарат для лечения чесотки. Он имеет жесткие возрастные ограничения и противопоказан малышам в грудном возрасте. Несмотря на это, бензилбензоат входит в состав ряда детских косметических средств. Например, он содержится в популярном креме Sudocream.
Вазелин – производится на основе минеральных масел, используется в качестве средства, смягчающего кожу. Однако его воздействие на кожные покровы противоположно обещанному: вазелин способствует образованию трещин и вызывает сухость.
Стеаралкония хлорид – изначально использовался в составе ополаскивателей для белья, а спустя некоторое время из-за своей более низкой по сравнению с экстрактами растительного происхождения стоимости прочно закрепился в качестве ингредиента кремов и кондиционеров для волос. Обладает токсичным действием и вызывает аллергические реакции.
1,4-диоксан – входит в состав ряда шампуней, моющих и и иных косметических средств. При длительном контакте с кожей может вызвать раздражение кожных покровов, слизистой глаз и носоглотки.
Синтетические красители – улучшают вид косметических продуктов. Среди них практически нет безвредных, многие являются канцерогенами, поэтому использование косметики с синтетическими красителями в составе лучше полностью исключить. На этикетках они обозначаются как D&C или FD&C.
Минеральное масло, в том числе вазелиновое (Paraffinum Liquidum), – продукт нефтепереработки, смесь жидких углеводородов, выделяемых из бензина. Такое масло смягчает и увлажняет кожу, обладает антистатическим эффектом. Содержится в ряде детских средств, в том числе и в лосьонах марки Johnson’s Baby. Косметика, в составе которой есть минеральное масло, формирует на коже водоотталкивающую пленку, не пропускающую влагу.
Отдушки (Perfume, Fragrance) – придают косметике приятный аромат. Отдушки могут вызывать сильные аллергические реакции. По результатам дерматологических исследований в Англии был составлен список из 26 отдушек, которые наиболее часто вызывают аллергию. К отдушкам относятся, например, Amyl cinnamal, Amyl cinnamyl alcohol, Anise alcohol, Benzyl alcohol, Benzyl benzoate, Benzyl cinnamate, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional (lilial®), Cinnamal, Cinnamyl alcohol, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hexyl cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC), Hydroxycitronellal, Isoeugenol, Alpha-isomethyl ionone, D- и L-limonene, Linalool, Methyl 2-octynoate (Methyl heptin carbonate), Evernia furfuracea lichen extract (Treemoss extract), Evernia prunastri (Oak moss and treemoss extract). В случае превышения установленной концентрации таких компонентов производитель обязан указывать эту информацию на этикетке.
Натуральные бренды
Love Boo (loveboo.com)
Британская марка органической косметики для мам и малышей, завоевавшая большое количество наград, в первую очередь за натуральность. Все продукты от Love Boo не содержат парабенов, сульфатов, синтетических красителей и прочих вредных веществ.
Burt’s Bees Baby (burtsbees.co.uk)
В продукции этой марки используются исключительно натуральные ингредиенты, содержатся маточное молочко, пчелиный воск и мед, которые питают кожу и ухаживают за ней. Косметические товары от бренда Burt’s Bees не содержат продуктов нефтепереработки, фталатов, лаурилсульфата натрия или парабенов.
Weleda (weleda.co.uk)
Марка специализируется на продукции для гиперчувствительной детской кожи. Одним из основных ингредиентов их средств для малышей является органическая календула, которая успокаивает, питает и защищает нежную кожу. Косметика не содержит синтетических консервантов, ароматизаторов, красителей и искусственных добавок.
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