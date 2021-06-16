Джонсон сделал исключение для «Золушки»

Ллойд Уэббер поставит мюзикл, несмотря на локдаун

На прошлой неделе всемирно известный композитор Эндрю Ллойд Уэббер заявил о намерении открыть свои театры 21 июня независимо от того, будут ли сняты ограничения, и что он готов к аресту, если власти попытаются вмешаться. В конце июня должен состояться первый показ мюзикла «Золушка» в Лондоне, а мировая премьера запланирована на июль. Ранее композитор предупреждал, что рассмотрит возможность подачи судебного иска, если заведениям не разрешат вновь открыться на полную мощность.

Борис Джонсон не оставил заявления Ллойда Уэббера без внимания и сказал, что испытывает колоссальное восхищение перед ним. Кроме того, премьер-министр выразил надежду на то, что в ближайшие четыре недели состоятся несколько планируемых пилотных мероприятий. Ллойд Уэббер ответил, что доволен и удивлен, отметив, что возможность проведения мероприятий в тестовом режиме стала для него новостью.

Правительство намерено одобрить от десяти до пятнадцати подобных мероприятий в течение четырех недель до новой даты полного снятия ограничений (до 19 июля), включая культурные мероприятия и игры Евро-2020 на стадионе «Уэмбли».

Источник: The Guardian.