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В Великобритании испытан новый препарат от COVID-19

В Великобритании испытан новый препарат от COVID-19
Фото:123rf.com

Он позволит снизить риск летального исхода

Исследования показали, что новый экспериментальный препарат для лечения COVID-19 может помочь избежать летального исхода пациентам, переносящим заболевание в тяжелой форме, сообщает Sky News. Противовирусное средство, разработанное компанией Regeneron, эффективно в случаях, когда у пациента не вырабатывается или вырабатывается слишком мало антител.

В испытаниях, которые проходили с сентября 2020 года по май 2021 года, приняли участие около 10 тыс. британцев. Число случаев, когда участвующим в исследовании пациентам понадобилось подключение к аппарату ИВЛ, оказалось меньше ожидаемого. Кроме того, продолжительность их пребывания в больнице была заметно короче, чем у других пациентов.

Новый препарат содержит искусственные антитела, воздействующие на вирус и нейтрализующие его атаку на организм.

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