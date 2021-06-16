В Великобритании испытан новый препарат от COVID-19

Он позволит снизить риск летального исхода

Исследования показали, что новый экспериментальный препарат для лечения COVID-19 может помочь избежать летального исхода пациентам, переносящим заболевание в тяжелой форме, сообщает Sky News. Противовирусное средство, разработанное компанией Regeneron, эффективно в случаях, когда у пациента не вырабатывается или вырабатывается слишком мало антител.

В испытаниях, которые проходили с сентября 2020 года по май 2021 года, приняли участие около 10 тыс. британцев. Число случаев, когда участвующим в исследовании пациентам понадобилось подключение к аппарату ИВЛ, оказалось меньше ожидаемого. Кроме того, продолжительность их пребывания в больнице была заметно короче, чем у других пациентов.

Новый препарат содержит искусственные антитела, воздействующие на вирус и нейтрализующие его атаку на организм.