Великобритания ведет переговоры о строительстве «гигафабрик»

Предприятия получат финансовую поддержку государства

«Гигафабрики» – название, которое Илон Маск придумал для больших предприятий, производящих аккумуляторы. В настоящее время правительство Великобритании ведет переговоры с шестью производителями о строительстве таких заводов в рамках программы улучшения перспектив британской автомобильной промышленности.

Известно, что в число компаний, которые уже провели первичные переговоры с правительством или местными властями, входят американский автопроизводитель Ford и корейские конгломераты LG и Samsung. Также возможными инвесторами являются японский автопроизводитель Nissan и два стартапа: InoBat и Britishvolt.

Привлечь инвестиции оказалось непросто. Britishvolt – единственная компания, обнародовавшая свои планы по открытию производства аккумуляторов в Великобритании в городе Блит (Нортумберленд), но ей все еще необходимо привлечь достаточно капитала для строительства завода, а также для поиска клиентов. Выбранная для компании Britishvolt площадка будет находиться недалеко от завода Nissan в городе Сандерленд, который уже производит аккумуляторы для своих электромобилей Leaf. Руководство Nissan рассматривает план увеличения объемов производства вчетверо к 2024 году.

Источник в правительстве отметил, что некоторые переговоры об инвестициях все еще находятся на начальной стадии.

Источник: The Guardian.