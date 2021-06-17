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В столице появилась инсталляция с парящими цветами

В столице появилась инсталляция с парящими цветами
Фото:instagram.com/chinatownlondon

Чайна-таун обзавелся своим ботаническим садом

Летом гостей Чайна-тауна встретит инсталляция «Ботанический сад» с парящими цветами, расположенная на Джеррард-стрит. Здесь можно будет прогуляться под гигантскими розовыми китайскими пионами, оранжевыми тигровыми лилиями, желтыми подсолнухами, голубыми орхидеями, цветами персика, тюльпанами и красочными цветами гибискуса. Каждый из цветов имеет свое значение – например, процветание, удача, возрождение, надежда.

Инсталляция вдохновлена традиционными городскими садами, которые можно увидеть в Восточной и Юго-Восточной Азии, – это места, где днем можно отдохнуть от городской суеты.

В дополнение к визуальному оформлению, в местных ресторанах появилось особое меню «Ботанический сад», включающее съедобные цветы и коренья в аутентичных блюдах Восточной и Юго-Восточной Азии. В Чайна-тауне расположено более сорока ресторанов на открытом воздухе, а также дополнительные сто пятьдесят мест в Newport Place, где посетители могут насладиться разнообразной едой навынос.

«Ботанический сад» на Джеррард-стрит будет работать до августа, так что у всех желающих хватит времени прогуляться по цветочной аллее Чайна-тауна.

Источник: Secret London.

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