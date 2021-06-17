Правительство продлевает программу поддержки арендаторов

Это поможет предприятиям пережить локдаун

Правительство Великобритании продлевает до марта 2022 года запрет на принудительное освобождение помещений и вводит обязательную передачу споров между арендодателями и арендаторами в третейский суд. Эти изменения помогут множеству предприятий, которым с 1 июля должны были начать приходить огромные счета за аренду в связи с окончанием моратория на принудительное освобождение помещений за неоплату аренды.

В прошлом году арендаторы смогли сэкономить £5,3 млрд благодаря введению запрета на выселение. При этом две трети организаций и предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, заявили, что арендодатели угрожали им судебным иском, требуя арендную плату.

С октября 2021 года арендодатели смогут подавать официальные требования о погашении задолженности по аренде за время пандемии, поэтому многие предприятия столкнутся с финансовыми трудностями. Однако владельцы помещений заявили, что правительству следовало позволить начать судебные процессы раньше, чтобы помочь наиболее уязвимым компаниям, поскольку продление моратория может отставить арендодателей без средств к существованию.

Источник: The Guardian.