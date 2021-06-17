На улицах Лондона проходит выставка портретов его жителей

Увидеть экспозицию можно прямо под ногами

Фотопортреты тысяч лондонцев стали частью выставки Inside Out известного французского художника JR. На портретах запечатлены представители самых социально значимых профессий, школьники и просто все лондонцы, которые захотели принять в этом участие. Акция посвящена всем жителям столицы Великобритании, современным героям и, конечно, футболу – магии, объединяющей всех людей: открытие выставки совпало с началом чемпионата УЕФА по футболу Евро-2020.

Выставка проходит всего в пяти локациях, и первой из них стал Тауэрский мост (Tower Bridge), на котором появилась галерея длиной более двух футбольных полей. Другие места, где можно будет посмотреть оригинальную выставку, – Луишем (Lewisham), Грэнери-сквер (Granary Square), Центр искусств Берни Гранта (Bernie Grant Arts Centre) и пристань Роял-Виктория (Royal Victoria Dock).

За последнее десятилетие в рамках проекта Inside Out были продемонстрированы лица более 400 тыс. человек из 138 стран, выставки проводились в Нью-Йорке, Гонконге и даже на Северном полюсе. На данный момент JR также проводит выставку под названием Chronicles в галерее Саатчи.

Источник: Secret London.