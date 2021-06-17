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На улицах Лондона проходит выставка портретов его жителей

На улицах Лондона проходит выставка портретов его жителей
Фото:instagram.com/jr

Увидеть экспозицию можно прямо под ногами

Фотопортреты тысяч лондонцев стали частью выставки Inside Out известного французского художника JR. На портретах запечатлены представители самых социально значимых профессий, школьники и просто все лондонцы, которые захотели принять в этом участие. Акция посвящена всем жителям столицы Великобритании, современным героям и, конечно, футболу – магии, объединяющей всех людей: открытие выставки совпало с началом чемпионата УЕФА по футболу Евро-2020.

Выставка проходит всего в пяти локациях, и первой из них стал Тауэрский мост (Tower Bridge), на котором появилась галерея длиной более двух футбольных полей. Другие места, где можно будет посмотреть оригинальную выставку, – Луишем (Lewisham), Грэнери-сквер (Granary Square), Центр искусств Берни Гранта (Bernie Grant Arts Centre) и пристань Роял-Виктория (Royal Victoria Dock).

За последнее десятилетие в рамках проекта Inside Out были продемонстрированы лица более 400 тыс. человек из 138 стран, выставки проводились в Нью-Йорке, Гонконге и даже на Северном полюсе. На данный момент JR также проводит выставку под названием Chronicles в галерее Саатчи.

Источник: Secret London.

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