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Аренда жилья выгоднее покупки

Аренда жилья выгоднее покупки
Фото:123rf.com

Такие изменения на рынке недвижимости вызвала пандемия

Одно из важнейших изменений, произошедших на рынке недвижимости из-за пандемии, – арендовать жилье стало дешевле, чем покупать. По данным агентства недвижимости Hamptons, это произошло впервые за более чем шесть лет. Хотя арендная плата выросла на 7,1% за последние 12 месяцев, рост цен на жилье и повышение ставок по ипотечным кредитам увеличили стоимость покупки и содержания домов.

Национальная статистическая служба (Office for National Statistics, ONS) сообщает, что рынок жилья в 2020 году пережил бурный рост, при этом средние цены на жилье в Великобритании росли самыми быстрыми темпами с момента их скачка перед финансовым кризисом 2008 года.

По данным на апрель 2021 года, средняя цена на жилье в Великобритании составляет £250 тыс.

Рост арендной платы также достиг нового рекордного уровня, и в мае 2021 года средняя стоимость сданного в аренду дома в Великобритании выросла до £1 054 за квадратный метр, что на 7,1% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

С учетом того, что стоимость аренды по сравнению с ценами на продаваемую недвижимость находится на самом низком уровне с конца 2013 года, вполне вероятно, что покупка может снова стать выгоднее благодаря снижению ставок по ипотеке. Аналитики ожидают, что разрыв между арендой и покупкой сократится до конца 2021 года.

Источник: The Week.

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