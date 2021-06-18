Больше, чем Гарри и Меган, молодежь уважает только королеву

Таковы результаты опроса британцев в возрасте от 13 до 25 лет

Молодые британцы назвали герцогов Сассекских самыми уважаемыми членами королевской семьи после королевы. Результаты опроса, проведенного среди молодежи (от 13 до 25 лет), показали, что королева – наиболее авторитетная королевская особа (26% голосов), сразу за ней следуют принц Гарри и Меган Маркл (21%), а герцог и герцогиня Кембриджские занимают третье место (11%). Опрос проводился благотворительной организацией Stem4, которая работает над укреплением психического здоровья подростков.

Молодежь уважает Гарри и Меган, потому что они «храбрые и стойкие».

Ранее герцог и герцогиня Сассекские подверглись критике со стороны прессы, так как отошли от королевских традиций и отказались выполнять обязанности старших членов королевской семьи. В откровенном интервью Меган рассказала о том, что во время ее работы в качестве старшего члена королевской семьи она столкнулась с психологическими проблемами, включая суицидальные мысли во время беременности. По ее словам, находясь в разбитом состоянии, она просто не хотела больше жить, а королевская семья категорически отказывала ей в праве обратиться за психиатрической помощью, потому что это повредит институту монархии.

Источник: Harper’s Bazaar.