﻿﻿﻿﻿﻿

Больше, чем Гарри и Меган, молодежь уважает только королеву

Больше, чем Гарри и Меган, молодежь уважает только королеву
Фото:twitter.com/pharry_meghan

Таковы результаты опроса британцев в возрасте от 13 до 25 лет

Молодые британцы назвали герцогов Сассекских самыми уважаемыми членами королевской семьи после королевы. Результаты опроса, проведенного среди молодежи (от 13 до 25 лет), показали, что королева – наиболее авторитетная королевская особа (26% голосов), сразу за ней следуют принц Гарри и Меган Маркл (21%), а герцог и герцогиня Кембриджские занимают третье место (11%). Опрос проводился благотворительной организацией Stem4, которая работает над укреплением психического здоровья подростков.

Молодежь уважает Гарри и Меган, потому что они «храбрые и стойкие».

Ранее герцог и герцогиня Сассекские подверглись критике со стороны прессы, так как отошли от королевских традиций и отказались выполнять обязанности старших членов королевской семьи. В откровенном интервью Меган рассказала о том, что во время ее работы в качестве старшего члена королевской семьи она столкнулась с психологическими проблемами, включая суицидальные мысли во время беременности. По ее словам, находясь в разбитом состоянии, она просто не хотела больше жить, а королевская семья категорически отказывала ей в праве обратиться за психиатрической помощью, потому что это повредит институту монархии.

Источник: Harper’s Bazaar.

profile-sample2
В Великобритании растет спрос на IT-специалистов
18-06-2021
profile-sample2
Больше, чем Гарри и Меган, молодежь уважает только королеву
18-06-2021
profile-sample2
Аренда жилья выгоднее покупки
18-06-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.