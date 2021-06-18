Вакцинированные британцы смогут провести отпуск за границей

Для них полностью откроют страны «желтого списка»

Правительство рассматривает варианты, которые позволят людям, получившим обе дозы вакцины от коронавируса, избежать обязательного карантина по возвращении из стран «желтого списка», однако сделать ПЦР-тест им все равно придется, сообщает The Telegraph.

Подобные меры фактически приравняли бы страны из «желтого списка» к странам «зеленого списка», открыв вакцинированным британцам возможность путешествовать на большинство курортов Европы и США без карантина. Обсуждение предложений по ослаблению ограничений для людей, прошедших вакцинацию, находится на ранней стадии.

К корректировке режима поездок призывают депутаты-консерваторы и руководители туристических агентств, которые опасаются, что Великобритания может проиграть Европе в экономическом плане, поскольку там ограничения для вакцинированных путешественников снимаются. В среду, 16 июня, ЕС внес США и Гонконг в свой «белый список», чтобы приезжающим оттуда не пришлось проходить тестирование или карантин. В «зеленом списке» Великобритании всего одиннадцать стран, из которых Исландия, Гибралтар и Израиль – единственные рентабельные направления для отдыха.

Дата внесения каких-либо изменений в правила не установлена, однако Борис Джонсон пообещал распространить программу вакцинации на лиц старше 18 лет к 19 июля. Если это произойдет, то все взрослые смогут совершать заграничные поездки в страны «желтого списка» без обязательного карантина по возвращении в Великобританию.