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В Великобритании растет спрос на IT-специалистов

В Великобритании растет спрос на IT-специалистов
Фото:123rf.com

Число вакансий увеличивается, несмотря на пандемию

С февраля 2021 года количество вакансий в сфере технологий не опускается ниже 100 тыс.; согласно последним данным сайтов Adzuna и Dealroom, сейчас набор сотрудников находится на самом высоком уровне с 2016 года. Отрасль оправилась от прошлогоднего спада – напомним, в июне 2020 года количество вакансий в сфере технологий составляло 43,5 тыс. Цифры отражают возросший спрос на специалистов сферы технологий, которые нужны компаниям для развития цифровых услуг на фоне пандемии.

Вакансии в сфере технологий и IT в настоящий момент составляют 12% от всех вакансий в Великобритании.

За первые шесть месяцев 2021 года американские инвестиции в британские стартапы составили больше, чем за весь 2020 год. Великобритания лидирует в Европе по объему инвестиций, а также по количеству стартапов с начальным капиталом более $1 млрд. Всего в Великобритании было создано 99 стартапов на общую сумму £333 млрд. Это в значительной степени обусловлено ситуацией в Лондоне – город занимает второе место в мире после Калифорнии по количеству крупных стартапов.

Хотя Лондон и Юго-Восточная Англия занимают лидирующие позиции, количество вакансий в сфере технологий увеличивается и в таких регионах, как Северо-Западная Англия и Уэст-Мидлендс, поскольку все больше компаний переходят на удаленную работу.

Разработчики программного обеспечения остаются самыми востребованными техническими специалистами, за ними следуют веб-дизайнеры и специалисты по анализу данных. Компании также активно ведут поиск сотрудников на должности, связанные с искусственным интеллектом, из-за роста популярности этой технологии.

Источник: City A.M.

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