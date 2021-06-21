Отпуск в Великобритании теперь дороже поездки в Европу

Рост цен обусловлен высоким спросом

Британцев, подыскивающих варианты для отдыха на родине, ждет неприятный сюрприз: цены стали кусаться. Семь ночей на курорте в Корнуолле могут обойтись в £3 699 фунтов на четверых, причем еду придется готовить самостоятельно.

Пока ситуация с заграничными поездками на лето остается неопределенной, отдых в Великобритании с финансовой точки становится все менее привлекательным. Владельцы коттеджей, отелей и кемпингов и хозяева жилья, сдаваемого на сайте Airbnb, сильно завышают цены, так как миллионы людей пытаются забронировать свободные места. При этом еще до того, как правительство исключило Португалию из «зеленого списка», на популярных британских курортах было практически невозможно найти жилье по разумной цене.

Так, в Корнуолле цены на жилье в аренду, по данным аналитиков AirDNA, в июле 2021 года на 30% выше цен 2019 года – в среднем плата составляет £135 за ночь. А тем, кто планирует посетить Скегнесс, в июле 2021 года придется заплатить в среднем £120 за ночь – на £35 больше, чем в 2019 году, то есть цены выросли на 40%.

На фоне взлетевшего спроса на недвижимость некоторые британцы предпочли не уезжать в отпуск, а сдавать свое жилье в аренду – все больше людей решают заработать на местоположении своего дома, рекламируя его на Airbnb.

Источник: The Guardian.