В Англии появились «гибкие» проездные билеты

Ими можно будет пользоваться с 28 июня

«Гибкие» проездные билеты подойдут тем, кто работает неполную рабочую неделю. По оценкам правительства, благодаря нововведению пассажиры могут сэкономить от £60 до 350 в год.

В новой системе предлагаются следующие условия:

1. проездной может быть использован в любые восемь дней в течение 28-дневного периода, при этом заранее выбирать даты поездок не нужно;

2. онлайн-калькулятор поможет определить самый выгодный вариант;

3. до конца 2021 года пассажирам, бронирующим билеты заранее, гарантируется возможность внести изменения в заказ без дополнительной оплаты.

Однако эксперты предупреждают, что людям нужно быть внимательными: по новым проездным предоставляется ограниченное количество поездок, в отличие от безлимитных проездных, позволяющих совершить столько поездок, сколько понадобится. «Гибкие» проездные не так выгодны, если человек решит совершить поездку в выходной день, потому что в этом случае ему придется потратить деньги на покупку дополнительного билета.

Еще до начала пандемии спрос на обыкновенные безлимитные проездные снизился, а затем многие перешли на удаленную работу. Сейчас десятки работодателей объявили, что после снятия ограничений сотрудникам будет предоставлена возможность работать из дома постоянно или по крайней мере часть рабочей недели.

Новые проездные будут действовать на территории Англии, но при этом их также можно будет использовать в междугородних поездах в других регионах, например поездах из Бристоля в Кардифф или из Берика в Эдинбург.

Подробнее о «гибких» проездных билетах тут.

Источник: BBC.