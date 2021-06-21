Великобритания столкнулась с кадровым кризисом

Пандемия оставила предприятия без работников

Многие компании, которые стремятся снова начать работу на полную мощность после пандемии коронавируса, столкнулись с самым серьезным кадровым кризисом за последние двадцать лет. Эксперты опасались, что из-за пандемии могут потерять работу 4 млн человек, однако набирающее обороты восстановление экономики привело к тому, что многим работодателям не хватает сотрудников.

Некоторые предприятия предлагают тысячи фунтов, чтобы привлечь новых работников и удержать старых. Ресторанам и другим заведениям приходится отказывать клиентам или сокращать рабочие часы. Гостиничный сектор переживает один из самых серьезных кадровых кризисов – в этой сфере открыто около 190 тыс. вакансий. Также пандемия усугубила хроническую нехватку медсестер.

По данным Службы национальной статистики (Office for National Statistics, ONS), в период с марта по май 2021 года количество вакансий увеличилось на 24% и достигло 758 тыс.

Но хотя предприятия обеспокоены сложившейся на рынке ситуацией, а экономисты опасаются ее последствий для восстановления экономики, некоторые специалисты отмечают, что рост числа свободных рабочих мест пойдет на пользу работающему населению.

Источник: The Daily Mirror.