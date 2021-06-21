﻿﻿﻿﻿﻿

Великобритания столкнулась с кадровым кризисом

Великобритания столкнулась с кадровым кризисом
Фото:123rf.com

Пандемия оставила предприятия без работников

Многие компании, которые стремятся снова начать работу на полную мощность после пандемии коронавируса, столкнулись с самым серьезным кадровым кризисом за последние двадцать лет. Эксперты опасались, что из-за пандемии могут потерять работу 4 млн человек, однако набирающее обороты восстановление экономики привело к тому, что многим работодателям не хватает сотрудников.

Некоторые предприятия предлагают тысячи фунтов, чтобы привлечь новых работников и удержать старых. Ресторанам и другим заведениям приходится отказывать клиентам или сокращать рабочие часы. Гостиничный сектор переживает один из самых серьезных кадровых кризисов – в этой сфере открыто около 190 тыс. вакансий. Также пандемия усугубила хроническую нехватку медсестер.

По данным Службы национальной статистики (Office for National Statistics, ONS), в период с марта по май 2021 года количество вакансий увеличилось на 24% и достигло 758 тыс.

Но хотя предприятия обеспокоены сложившейся на рынке ситуацией, а экономисты опасаются ее последствий для восстановления экономики, некоторые специалисты отмечают, что рост числа свободных рабочих мест пойдет на пользу работающему населению.

Источник: The Daily Mirror.

profile-sample2
Бексли – лучший вариант для покупки первого дома в Лондоне
22-06-2021
profile-sample2
Международный музыкальный фестиваль BBC Proms 2021
22-06-2021
profile-sample2
В Риджентс-парке пройдет Taste of London
22-06-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.