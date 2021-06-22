Бексли – лучший вариант для покупки первого дома в Лондоне

Такой вывод сделали аналитики Mojo Mortgages

Digital-брокер Mojo Mortgages выяснил, что с учетом средних цен на недвижимость и годового дохода лондонский боро Бексли предлагает самые низкие ежемесячные выплаты по ипотеке (29% от среднего ежемесячного дохода). Далее следуют Баркинг и Дагенем (30%), а на третьем месте расположились боро Ньюэм и Кройдон (31%).

Наименее доступным для покупки первой недвижимости оказался боро Камден – здесь ежемесячные выплаты составляют 64% от среднего ежемесячного дохода. Далее следуют Хаммерсмит и Фулем (56%), затем Вестминстер (54%).

Публикация результатов исследования практически совпала с предстоящим запуском государственной программы First Homes в конце июня. Она призвана помочь тем, кто занят в важных для общества сферах, а также людям, планирующим первую покупку недвижимости в Англии.

Боро Южного Лондона и Ист-Лондона, как правило, наиболее доступны в рамках программы First Homes.

Благодаря новой программе можно будет получить скидку не менее 30% на недвижимость с рыночной стоимостью до £420 тыс. (£250 тыс. за пределами Большого Лондона) после применения скидки. Право на получение помощи имеют те семьи, чей совокупный доход не превышает £90 тыс. (£80 тыс. за пределами Большого Лондона).

First Homes подверглась критике со стороны благотворительной организации Shelter, которая утверждает, что даже с учетом скидок 96% людей со средним доходом не смогут позволить себе новую недвижимость в рамках этой программы. Представители Mojo Mortgages считают, что схема может сэкономить покупателям в Лондоне в среднем £766 в месяц на выплатах по ипотеке.