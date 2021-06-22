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В Лондоне откроется иммерсивное шоу Money Heist: The Experience

В Лондоне откроется иммерсивное шоу Money Heist: The Experience
Фото:instagram.com/lacasadepape

Желающие смогут принять участие в дерзких ограблениях

Сюжет Money Heist: The Experience основывается на сериале Money Heist («Бумажный дом»). В сериале рассказывается о банде грабителей в масках Сальвадора Дали, которых возглавляет таинственный криминальный гений, известный как Профессор.

Money Heist: The Experience обещают открыть в ноябре 2021 года.

Используя сериал в качестве отправной точки, создатели шоу предложат всем желающим присоединиться к знаменитой банде, чтобы совершить серию ограблений. Местом действия станут основные достопримечательности столицы – участникам придется проникать в хранилища и зарабатывать уважение членов банды. Разумеется, новоиспеченным грабителям предоставят комбинезоны и маски Сальвадора Дали – все будет как в сериале.

Подробности пока не сообщаются, однако известно, что шоу пройдет в одном из самых знаковых мест Лондона. Организаторы обещают поразительные визуальные эффекты, неожиданные повороты сюжета при взаимодействии с актерами, перестрелки и засады. Сеанс будет длиться от 60 до 75 минут.

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