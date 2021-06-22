Международный музыкальный фестиваль BBC Proms 2021

30 июля в Альберт-Холле откроется фестиваль классической музыки BBC Proms. В течение шести недель публике будут представлены различные музыкальные произведения в исполнении известных артистов, в том числе из России и других стран постсоветского пространства. Три симфонии Моцарта прозвучат в исполнении Шотландского камерного оркестра под руководством главного дирижера Максима Емельянычева. Симфонический оркестр Борнмута под управлением главного дирижера Кирилла Карабица исполнит симфоническую рапсодию Яначека «Тарас Бульба». Помимо того, что каждый музыкальный перфоманc уникален и пройдет с участием ведущих оркестров Британии, впервые за долгое время послушать выступления можно будет вживую. Также все концерты будут транслироваться по радио в прямом эфире, а двадцать из них покажут по телевидению.

Организатор – ВВС.

КОГДА: с 30 июля по 11 сентября (концерты, на которых прозвучит русская музыка или выступят российские артисты, состоятся 1 августа в 20:00, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 19 и 22 августа в 19:30)

ГДЕ: Royal Albert Hall, Kensington Gore, London SW7 2AP

БИЛЕТЫ: www.bbc.co.uk