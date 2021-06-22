Посол Российской Федерации в Великобритании А. В. Келин: к 80-летию начала Великой Отечественной войны

В эти дни мы вспоминаем очень важную и скорбную дату в истории нашей страны – 80-летие начала Великой Отечественной войны. Вероломное нападение нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года открыло череду трагических событий в годы великих потрясений, лишений и невосполнимых утрат для всего советского народа. Страшная и беспрецедентная по своей жестокости и кровопролитности война пришла в каждый дом, разрушила семьи, забрала миллионы отцов и матерей, стариков и детей нашей многонациональной Родины. На долю СССР выпали тяжелейшие испытания – и советский народ проявил несгибаемость воли и силу духа перед лицом смертельной военной угрозы и человеконенавистнической идеологии нацизма.

Историческая память о событиях середины прошлого века не притупилась и не потеряла свою актуальность за давностью лет. Память о той войне, изменившей ход мировой истории, находит отклик в сердцах всех граждан нашей страны и бывших союзных республик, чьи предки самоотверженно сражались за свободу родной страны и всего мира.

Отдельно хотел бы отметить уважительное отношение в Великобритании к нашей общей исторической памяти. Здесь не забывают о боевом братстве наших народов в тяжелые военные годы, ярким примером которого, безусловно, являются Северные конвои. Вторая мировая война оставила значительный след в общественном сознании британцев. Понятно, что ключевым моментом в массовом сознании остался начальный период Второй мировой войны, когда Великобритания фактически в одиночку противостояла гитлеровской агрессии. Тем не менее здесь не подвергается ревизии ключевая роль Советского Союза в победе над фашистской Германией и освобождением Европы от нацистского гнета.

На территории Великобритании находятся 18 советских военных захоронений. В январе 2020 года в Харрогите была проведена торжественная церемония изъятия земли из захоронения советских воинов, организованная в рамках проекта Минобороны России по созданию Главного храма Вооруженных сил России. Содействие в проведении данного мероприятия оказала также Британская комиссия по военным захоронениям. Осенью того же года в Манчестере при содействии мэрии города состоялось открытие мемориала, посвященного памяти советских солдат, отдавших свои жизни за освобождение Европы в годы Второй мировой войны, а также жителей блокадного Ленинграда. Чуть позже при содействии администрации округа Перт-энд-Кинросс в Эрроле был установлен камень с памятной табличкой в честь советских летчиков, принимавших участие в переправке в Россию военно-транспортных самолетов «Албемарл». Только в 2020 году посольство вручило российским и британским ветеранам войны 650 комплектов памятных медалей по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Продолжается работа по награждению ветеранов Северных конвоев медалью Ушакова. Память о героях войны также поддерживается усилиями наших соотечественников в Великобритании, неизменно принимающих активное участие в памятных мероприятиях и благоустройстве мемориалов и захоронений.

Сегодня России все чаще приходится сталкиваться с циничными попытками пересмотра некоторыми странами итогов Второй мировой войны, приуменьшения масштаба подвига советского народа, спасшего мир от «коричневой чумы». Подобные безответственные действия в угоду сиюминутной политической выгоде – предательство общей исторической памяти, искажающее правду о нечеловеческих преступлениях нацистов и их пособников, о бесчисленных жертвах войны и Холокоста.

Наше эффективное противодействие этим безнравственным попыткам переписывания истории во многом определит, каким будет мир в будущем. Основой его дальнейшего развития может быть только прочный фундамент послевоенного мироустройства, сформулированный в уставе ООН – универсальном источнике норм международного права. Россия последовательно выступает против попыток слома устоявшихся механизмов урегулирования противоречий политико-дипломатическими способами.

Наша задача как потомков того великого поколения победителей – бережно хранить память о невероятном подвиге во имя мира и процветания всего человечества. Сохранение этой памяти – гарантия недопущения подобных разрушительных конфликтов в будущем.