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В Риджентс-парке пройдет Taste of London

В Риджентс-парке пройдет Taste of London
Фото:instagram.com/tasteoflondon

Все мероприятия фестиваля будут проведены с 7 по 18 июля

Каждое лето парк в центре Лондона превращается в страну чудес для гурманов: лучшие рестораны города собираются здесь на фестиваль Taste of London, чтобы продемонстрировать самые невероятные блюда из своих обширных меню. Среди участников – Benares, Dumplings’ Legend, Flesh&Buns, Gaucho, Santo Remedio и Sartoria.

Но фестиваль не сводится только к дегустации шедевров кулинарии: здесь также можно вживую увидеть, как готовят профессионалы, познакомиться с некоторыми из ведущих шеф-поваров столицы, принять участие в мастер-классах и сделать покупки в киосках с едой и напитками. Программа мастер-классов охватывает самые разные сферы кулинарной индустрии, от уличной еды до выращивания собственных продуктов, и каждый гость найдет себе занятие по вкусу и сможет свои отточить кулинарные навыки.

В этом году организаторы фестиваля приняли все необходимые меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса. В частности, все запланированные мероприятия пройдут в течение десяти дней (с 7 по 18 июля), а количество присутствующих будет ограничено. Приобрести билеты можно на сайте фестиваля.

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