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Великобритания вводит санкции против Белоруссии

Великобритания вводит санкции против Белоруссии
Фото:alphastockimages.com

Причиной стал инцидент с самолетом Ryanair

Великобритания наряду с США, Канадой и ЕС ввела санкции против семи физических лиц и одного юридического лица из Белоруссии в ответ на задержание журналиста Романа Протасевича и сопровождавшей его Софьи Сапеги после незаконной посадки рейса Ryanair FR4978 в мае 2021 года.

Санкции подразумевают запрет на поездки и замораживание активов высокопоставленных чиновников Белоруссии и BNK (UK) Ltd – экспортера белорусских нефтепродуктов. Этот шаг существенно повлияет на один из основных источников доходов страны. Санкции призваны дать белорусским властям понять, что Великобритания не потерпит на свой территории тех, кто нарушает права человека, и не позволит им пользоваться своими финансовыми учреждениями.

Великобритания также разрабатывает дальнейшие меры, направленные на конкретные секторы белорусской экономики.

В сентябре 2020 года Великобритания уже ввела санкции в отношении Александра Лукашенко, его сына и высокопоставленных лиц в правительстве Белоруссии. Санкции были введены в рамках согласованного международного подхода с Канадой, чтобы поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто несет ответственность за репрессии.

Источник: GOV.UK.

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