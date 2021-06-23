О чем молчат борцы с коронавирусом

Сроки снятия ограничительных мер, введенных в Великобритании из-за пандемии, перенесены с 21 июня на 19 июля – об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон. Чиновник отметил, что такое решение было принято для того, чтобы как можно больше жителей страны успели вакцинироваться. Согласно планам правительства, к указанному сроку вторую дозу уже смогут получить две трети британцев. Однако вопросов как к вакцинации, так и к самой системе тестирования у общественности становится все больше. Почему американское агентство посоветовало выкинуть быстрые тесты в мусорное ведро? И на самом ли деле причиной смерти четырех летчиков British Airways является вакцина?

Карантин продолжается

Третий этап снятия ограничений в стране начался еще в мае – так, уже с 17-го числа открылись гостиницы, театры, музеи, пабы, было разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями и многое другое. Как сообщало издание Telegraph, в Великобритании были выполнены все условия для того, чтобы страна могла выйти из карантина: выросло число привитых, вакцины показали высокую эффективность, снизилось количество госпитализируемых больных, новые штаммы перестали угрожать государственной безопасности.

Полностью ограничения планировалось снять 21 июня. Ожидалось, что британцы снова смогут встречаться большими группами (более 30 человек). Свою деятельность планировали возобновить и ночные клубы. Однако правительство решило отложить окончание карантина еще на четыре недели. Сейчас жители Великобритании могут отметить какое-либо грандиозное торжество, к примеру свадьбу с большим количеством гостей, только с условием соблюдения социальной дистанции.

Ограничения ограничениями, а спорт – в приоритете: перенос даты снятия карантина никак не повлиял на проведение матчей чемпионата Европы по футболу.

Индийский след

Самым распространенным штаммом коронавируса в Великобритании на данный момент стал пришедший из Индии – «Дельта». По оценке министерства здравоохранения, именно он выявляется у 99% заболевших за последние две недели. По данным Службы общественного здравоохранения (Public Health England), количество подтвержденных случаев ковида варианта «Дельта» за неделю выросло с 33,5 до 76 тыс. человек. Как заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, этот штамм «находится на пути к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире». На сегодняшний день он обнаружен более чем в 80 странах. По словам члена Объединенного комитета Великобритании по вакцинации и иммунизации Адама Финна, вирус, мутировавший в Индии, добрался до Англии и сменил разбушевавшийся местный вариант «Альфа». В целом в мире, согласно исследованиям, индийский штамм распространен на 60% больше, чем предыдущий, британский, и, по мнению эксперта, гораздо более заразен. При этом симптомы сильно отличаются от прежних: признаком болезни может быть боль в животе и даже потеря слуха.

В связи с этим министерство здравоохранения призывает всех как можно скорее вакцинироваться. По данным специалистов, если первая доза препарата снижает риск заболеть на 75%, то вторая почти полностью исключает возможность заразиться, снижая риск до 90%.

На данный момент население Великобритании прививается в основном вакцинами BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna и AstraZeneca. Вакцин хватит на всех, даже с запасом. На днях стало известно решение правительства передать более 100 млн доз вакцины из государственных «запасников» бедным странам. Такое заявление сделал премьер-министр Борис Джонсон.

Королевский жест Как отметил на днях Джонсон, британская программа вакцинации идет полным ходом, причем довольно успешно. Своим опытом и, конечно же, самими вакцинами страна теперь может поделиться с теми, кто пока не добился успехов в борьбе с коронавирусом и остро нуждается в поддержке. Премьер-министр также отметил, что если подобным образом поступят и другие страны, то это «позволит нам вместе сделать большой шаг к победе над пандемией». Поставки вакцины начнутся в ближайшее время. К слову, сам Борис Джонсон, как заявила канцелярия главы правительства Соединенного Королевства, получил уже вторую дозу вакцины AstraZeneca.

Предложение британского премьера было услышано и на первом с начала пандемии саммите «Большой семерки», прошедшем на днях в графстве Корнуолл. Лидеры крупнейших держав пообещали выделить 1 млрд доз вакцины на борьбу с коронавирусом бедным государствам. Речь идет о 92 странах с низким и средним уровнем дохода, а также об Африканском союзе.

Небо. Самолет. Пилоты…

Пока правительства строят грандиозные планы по всеобщей вакцинации, в Великобритании все новыми подробностями и домыслами обрастает история с гибелью четырех пилотов. Если бы о ней не написало информационное агентство Reuters, то на историю, возможно, и не обратили бы внимания. Сразу оговоримся: агентство опубликовало материал в рубрике «Проверка фактов» и сделало вывод, что это ложь, но в целом бездоказательно.

Напомним суть. В «Твиттере» был опубликован пост с фотографиями умерших от неизвестных причин пилотов British Airways – четыре черных рамки в сопровождении подписи «Эти молодые пилоты погибли из-за вакцины». Авиакомпания подтвердила, что фотографии настоящие и эти пилоты действительно недавно скончались, однако отметила, что их смерть никак не связана с получением вакцины. При этом British Airways не называет причин смерти и не сообщает, были ли пилоты вакцинированы.

Кроме фото, есть еще и аудиозапись (опубликована не только в «Твиттере», но и в «Фейсбуке» и «Инстаграме»), на которой мужчина, пожелавший остаться неизвестным, утверждает, будто его друг – работник авиакомпании рассказал ему, что эти сотрудники умерли в течение восьми дней после прививки. «Первым двум парням было за 40 и 50, третий парень – совсем молодой, около 30 лет, в хорошей физической форме. Все они умерли через несколько дней после получения второй дозы вакцины», – говорит неизвестный. По его словам, из-за этого сейчас авиакомпания ведет кризисные переговоры с правительством о том, разрешить ли пилотам, сделавшим прививки, совершать полеты. На сегодняшний день уже около 85% летчиков сделали уколы.

«Утверждения, будто British Airways ведет кризисные переговоры с британским правительством из-за гибели пилотов, получивших прививки от COVID-19, необоснованны», – заявил агентству Reuters официальный представитель Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). «Нам не сообщали о случаях смерти пилотов British Airways после вакцинации, и мы не обсуждали с British Airways или другими авиакомпаниями вопрос о запрете пилотам летать после вакцинации COVID-19, – сказала доктор Сара Бранч, директор по бдительности и управлению рисками в отношении лекарств MHRA. – Мы по-прежнему советуем всем вакцинироваться и считаем, что преимущества вакцины перевешивают риски для большинства людей. Жизненно важно, чтобы люди обращались за второй дозой».

Кстати, все, кто считает, что столкнулся с отрицательным эффектом вакцины, могут сообщить об этом в Vaccine Adverse Event Reporting System. На сайте VAERS также можно узнать и статистику относительно тех самых побочных эффектов.

Мусорные тесты

Камни в огород правительства летят с разных сторон. Так, Агентство США по пищевым продуктам и лекарствам возмутилось качеством быстрых тестов на коронавирусную инфекцию. Напомним, что премьер-министр Борис Джонсон поставил их во главу угла госпрограммы массового тестирования, которая обошлась в несколько миллиардов фунтов стерлингов. «Эффективность теста не была установлена, и это может нести опасность для здоровья многих людей. Такие тесты надо выбросить в мусорное ведро или вернуть калифорнийскому производителю Innova», – говорится в обзоре агентства.

Как отмечает Guardian, так называемые быстрые тесты входят в схему массового тестирования населения Operation Moonshot, предполагающую наличие возможности получить результат уже через полчаса после проведения теста. При этом пробы не обрабатываются в лаборатории, что обеспечивает дешевизну такого способа, однако ни о какой точности в данном случае не может идти и речи.

Заявление экспертов вызвало эффект разорвавшейся бомбы, ведь с апреля в Великобритании такие тесты бесплатно сделали миллионы людей. Кстати, в самих США, где тесты производятся, агентство не одобрило их использование, заявив, что калифорнийская компания «лжет или вводит в заблуждение» при оценках эффективности теста. Ведь если только предположить, что большинство из этих миллионов не было заражено или, напротив, было, но тест показал обратный результат, то к британскому правительству появляется много вопросов…