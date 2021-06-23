Система ухода: почему выбрать один бренд проще?

При выборе продуктов по уходу за кожей люди делятся на две категории: стойкие приверженцы одного бренда и любители покупать отдельные продукты для тщательно подобранного режима. Оба способа хороши. Однако для того, чтобы эффективно и безопасно подобрать продукты разных брендов, придется немало постараться – например, изучить состав и понять, как все ингредиенты сочетаются между собой, в каком процентном соотношении они содержатся и насколько совместимы друг с другом при использовании в одном косметическом средстве.

Основная причина, по которой бренды предлагают потребителям комплексный уход, – это, конечно, желание удовлетворить весь спектр нужд покупателей. За стремлением к универсальности стоит четко выработанная система ухода, основанная на проведении многочисленных исследований. Преимущество использования одного бренда заключается в том, что все продукты созданы для последовательного применения или наслаивания, их протестировали и отобрали такие формулы, которые дают оптимальные результаты при совместной работе. Очень важно, чтобы компоненты одной формулы не влияли на эффективность компонентов другой. Поэтому новичкам без профессиональных навыков лучше пользоваться уходовыми средствами одного бренда, продукцию которого они уже пробовали, и она не вызвала никаких неприятных последствий, например аллергических реакций.

Упругость кожи с системой тренировок от Gym For Your Skin

gymforyourskin.co.uk

Бренд по уходу за кожей Gym For Your Skin (GFYS) представляет новое поколение веганских космецевтических средств для возрастной категории от 16 до 30 лет. Компания создала полную линейку продуктов, которые идеально подходят для людей, занимающихся регулярными тренировками. Это не просто бренд по уходу за кожей, это – движение. Их миссия – научить молодое поколение понимать потребности своей кожи, не злоупотреблять количеством косметики и руководствоваться принципом «меньше – значит больше».

Как тренировка в фитнес-клубе бодрит и укрепляет тело, делая его сильнее, так и режим поэтапного ухода за кожей придает ей упругость, помогая кардинально улучшить ее состояние. Вообще упругость кожи является одним из основных факторов ее жизнеспособности и красоты, который зачастую недооценивают. Но именно в зависимости от упругости и силы кожи меняются и другие ее качества: яркость, прозрачность, гладкость. И когда специалисты говорят о сильной или упругой коже, имеется в виду качество липидов и коллагена – внешнего двойного липидного слоя и структурного белка. Они отвечают за упругость и эластичность, и если обогащать эти два элемента и ежедневно стимулировать их выработку, словно тренируя кожу, получается устойчивый результат. Подтянутая кожа усиливает естественные процессы заживления, позволяя коже, подвергшейся стрессу, восстановиться и минимизировать или вовсе свести на нет высыпания, гиперчувствительность, сухость и другие дискомфортные ощущения.

Успокаивающая и укрепляющая серия продуктов от Gym For Your Skin насыщена керамидами, липидами, витаминами и питательными веществами, сочетание которых восстанавливает жизненно важные слои кожи, помогая поддерживать ее регенеративную функцию, и возвращает ей красоту.

На сайте бренда можно получить индивидуальный план тренировки для кожи, пройдя короткий онлайн-тест. С его помощью можно узнать, к какому типу из 16 относится именно ваша кожа, а также какие продукты понадобятся для того, чтобы сделать ее упругой, эластичной и сбалансированной.

Ежедневная трехступенчатая тренировка кожи

(1) Warm-Up Conditioning Cream Cleanser – £27

Для достижения наилучших результатов важны разминка и ежедневное очищение. Разогревающий очищающий крем растворяет макияж, солнцезащитный крем и загрязнения, балансируя кожу и оставляя ощущение свежести. Он содержит смесь питательных веществ, включая керамиды, холестерин, жирные кислоты, фитосфингозин, глицерин и гиалуроновую кислоту. Это очищающее средство поддерживает барьерную функцию кожи, стимулируя выработку естественных увлажняющих факторов, и оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие.

(2) Workout Day Nutrition&Defence Natural Moisturiser – £39

Увлажняющий крем богат суперантиоксидантными ингредиентами, помогающими сохранять молодость кожи. Он одновременно выполняет функции сразу двух средств: увлажняющего крема и праймера под макияж. Содержит смесь пяти масел, оксида цинка, зеленого чая, ресвератрола и витаминов B, C и E, обеспечивает упругость кожи и защиту от агрессивных факторов окружающей среды. Быстро впитывается в кожу, оставляя легкий матовый оттенок.

(3) Rest Natural Overnight Recovery Moisturiser – £39

Отдых и восстановление особенно необходимы после тренировки – для кожи это время сна. Именно ночью происходит регенерация и заживление кожи. Ночной увлажняющий крем заряжает ее энергией и помогает восстановить водный баланс. Ингредиенты, входящие в его состав (витамины A, B и E, CoQ10, глутатион и AHA), помогают стимулировать выработку коллагена и эластина, восстанавливая повреждения ДНК и обращая вспять ранние признаки старения. Средство также содержит натуральные масла звездоцвета, сафлора, косточек абрикоса, сквалена и косточек клюквы, которые придают коже сияние, выравнивая ее текстуру.

К основному уходу можно добавить Hit Booster Serums – это сыворотки с витаминами А, В или С (£37 каждая) – или Reboot. Схема их применения достаточно простая:

– при сильных или умеренных высыпаниях, а также если кожа тусклая, с неравномерной текстурой и легкими морщинками (возраст 30+), подойдет A-hit;

– для очень сухой кожи или, наоборот, жирной в Т-зоне, при повышенной чувствительности, покраснениях, розацеа рекомендуют использовать B-hit;

– пигментные пятна, ранки, отечность уберет сыворотка C-hit;

– Reboot поможет сузить поры, нивелировать грубую текстуру кожи и решить проблему пигментных пятен.

Reboot Gentle AHA Exfoliating Skin Reviver Serum – £33

Ночная сыворотка очищает кожу от черных точек, сужает поры и удаляет омертвевшие клетки кожи, не царапая ее поверхность. А компоненты, содержащиеся в ее составе (витамин А, молочная, яблочная и салициловая кислоты, глицерин), помогают восстановить кислотность для оптимального здоровья кожи, придают сияние и эффективно избавляют от пятен после акне.