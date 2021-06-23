Устраиваемся на работу в британскую медицину

Если честно, возвращаться в медицину я не собиралась: после переезда в Британию нашла новую работу, стала журналистом. Но пандемия внесла коррективы в мои планы, и вот, отряхнув пыль с диплома, я смело регистрируюсь на сайте с вакансиями для NHS – www.jobs.nhs.uk.

Доступные варианты вакансий

Развитие событий принесло много открытий чудных, но для начала хочется поделиться некоторыми наблюдениями общего порядка.

Во-первых, оказалось, что специализация в британской медицине уже, чем в российской. К примеру, офтальмологическая служба Британии – это врачи десятка специализаций, таких как офтальмолог, оптометрист, оптик, несколько специализаций для медсестер и отдельная служба по изготовлению очков.

Второй важный момент – в английской больнице огромное количество позиций для людей без медицинского образования. Это может быть просто техник со специализацией в какой-то сфере (тот же ophthalmic technician, например), сиделка (carer) или обыкновенный работник здравоохранения (healthcare technician). Все эти работники есть в любой больнице, и они делают огромную часть текущей работы. В России для проведения любой диагностики, обследований или процедур у работника должен быть как минимум диплом медсестры – без него человека попросту не имеют права взять на такую работу.

В Великобритании все иначе. Техники (чаще всего такая позиция называется healthcare technician) проводят диагностику, делают инъекции и прочие манипуляции, ведут самые разные лечебные занятия и т. д. Отчасти это обусловлено тем, что в плане оборудования местная медицина многократно опережает российскую: диагностической техники тут куда больше, ручные манипуляции не требуются, а кнопочку на приборе нажать можно и без диплома. Техники подчиняются специалисту, который ведет клинику и контролирует их работу. Healthcare technician – понятие очень общее и может обозначать как человека, который проводит сложную аппаратную диагностику, так и работника вспомогательной службы (стерилизации, аптеки, гаража или еще чего-то в том же роде). У техников бывает специализация по отраслям медицины, но все они находятся поиском на сайте по слову technician. Чтобы устроиться на такую работу, достаточно окончить среднюю школу с хорошими оценками по математике и английскому языку.

Самая часто встречающаяся позиция – carer (сиделка). Ее задачи частично совпадают с задачами санитарки, но мытьем полов carer обычно не занимается, это работа другого человека, по профессии cleaner (уборщик). Основное занятие сделки – общий уход и помощь тяжелобольным (мытье, кормление, смена постели и т. д.), но может потребоваться и выполнять простые манипуляции вроде инъекций. Уметь их делать не нужно: если в описании вакансии указано, что предыдущий опыт не требуется, то всему научат. Для работы в качестве сиделки не всегда обязательно оканчивать среднюю школу, куда выше ценится caring nature, то есть заботливый и доброжелательный склад натуры и готовность помогать с гигиеническими процедурами другим людям (не всегда опрятным и приятным).

В то же время для медсестер введена довольно жесткая специализация. В России, чтобы считаться офтальмологической медсестрой, достаточно годик отработать в глазном кабинете или офтальмологическом отделении больницы, а в Британии для этого нужно получить отдельное дополнительное образование по офтальмологии и пройти по его завершении сертификацию.

Британская медицина, даже государственная, зачастую предлагает довольно неплохие заработки, щедрую пенсионную схему и много неденежных бенефитов. Дорога эта открыта для всех, в том числе и тех, у кого нет медицинского образования.

Но вернемся к вакансиям. Для начала стоит уяснить для себя, на какую позицию вы можете претендовать. Для работы медсестрой и выше требуется профильное образование, подтверждение этого образования местными властями и регистрация в General Medical Council (GMC, Генеральный медицинский совет) или профильном council (по отдельным специализациям) – процесс долгий и сложный, и вообще это история для отдельной статьи. А вот для работы техником или сиделкой ничего этого не нужно, достаточно соответствовать требованиям клиники.

Резюме

Далее регистрируемся на сайте и заполняем резюме. Суть работы сайта вакансий NHS в том, что соискатель составляет свое резюме прямо на сайте, а работодатели выкладывают там же предложения по работе. Когда соискатель находит что-то интересное, он подает заявку, а сайт предлагает ему заполнить затребованную работодателем анкету, при этом, если нажать соответствующую кнопочку, автоматически подгружает ответы из резюме. То есть не нужно заполнять анкету каждый раз с нуля, достаточно сделать это один раз, а затем просто разрешать автоматическое заполнение.

Первое свое резюме и первые заявки я написала по своему разумению и, как оказалось после первых откликов, наделала ошибок. То, что кое-что лучше исправить, указать поточнее или дополнить, мне по доброте душевной подсказали люди, проводившие два первых собеседования: узнав, что это мои первые заявки, они мне, видимо, посочувствовали и надавали бесценных (без иронии, на самом деле бесценных) эйчарских советов. Я подправила, и отклик на мои запросы тут же многократно увеличился.

Но начнем заполнять первичное резюме. Раздел с личной информацией здесь обычный, единственный неочевидный вопрос – регистрация в профессиональной организации (with a professional body). Здесь имеется в виду уже упоминавшаяся регистрация в GMC или сходных структурах. Если для вашей позиции она не требуется, смело пропускайте. Обязательно укажите, какую занятость вы ищете: частичную или полную, – в NHS неожиданно много вакансий с part time.

В разделе «Qualifications» нужно рассказать обо всем полученном вами образовании, аккуратно сопоставив его с английской системой. Я поначалу не указала, что получила полное школьное образование (full school education) и окончила школу на стадии pre-university level finished (то есть полное среднее образование, десять классов), решив, что если у меня есть высшее образование, то такие детали необязательны. В России это никого не интересует: высшее образование подразумевает и наличие среднего школьного. Но мне на собеседовании подсказали внести исправления, так как при выборе кандидатов менеджеру нужно поставить галочку в определенной графе, поэтому важно, чтобы достигнутый школьный уровень тоже фигурировал в резюме. Я исправила, и количество откликов увеличилось. Также посоветовали указать, что я не просто получила квалификацию врача, но и провела свой диплом через проверку в NARIC, а также что моя квалификация – это British Bachelor’s degree equivalent. В результате в паре мест с простой работой мне ответили, что я слишком высокой квалификации (overqualified) для их позиции, но зато мной заинтересовались более серьезные клиники, с более интересными и сложными позициями в диагностике и более высокой зарплатой. Так что всегда пишите в разделе об образовании о соответствии ваших дипломов английским аналогам. Не забудьте, что соответствие профессиональных дипломов придется доказывать, отсылая работодателям письмо из NARIC, так что наобум заполнять это поле нельзя.

Вопрос о статусе профессиональной регистрации (professional registration status) тоже относится к регистрации в GMC и иже с ним: если неактуально, смело отмечайте, что ее нет.

(Продолжение следует.)

Елена Чернова