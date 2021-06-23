Жители Лондона увидят «Северное сияние»

Оно придет в столицу во время фестиваля GDIF

Инсталляция Borealis известного художника Дэна Ахера будет продемонстрирована в Лондоне в рамках международного фестиваля Greenwich+Docklands International Festival (GDIF) в 2021 году. Название инсталляции отсылает к словосочетанию «Aurora Borealis», которое переводится как «северное сияние».

Borealis воссоздает удивительное природное явление там, где оно обычно не происходит. Возможно, это будет совсем не то же самое, что можно наблюдать в Скандинавии или на Аляске, но всех, кто когда-либо мечтал увидеть северное сияние, шоу Дэна Ахера не оставит равнодушными. Инсталляцию бесплатно покажут в Гринвиче с 27 августа по 5 сентября в 20:30 и в Вулидже с 9 по 11 сентября в 20:30.

В рамках фестиваля GDIF в Лондоне целых две недели, с 27 августа по 11 сентября, будут проходить культурные мероприятия, включая театральные представления под открытым небом и художественные инсталляции. Фестиваль знаменует воссоединение людей с миром природы после пандемии и обещает лондонцам ряд впечатляющих мероприятий, которыми можно будет насладиться бесплатно.

Источник: Secret London.