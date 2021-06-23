Вокруг света, не выезжая из Великобритании

Если очень хочется увидеть знаменитые достопримечательности других стран, можно не ехать далеко и найти их в Великобритании: и статую Свободы, и Пизанскую башню, и даже пирамиды. Не верите? Читайте сами.

Статуя Свободы

Это один из самых копируемых памятников в мире: по всему свету насчитывается более ста статуй Свободы (кстати, название не является товарным знаком, так что любой может у себя во дворе соорудить свою статую Свободы). Британцам, которые хотят ее увидеть, не обязательно плыть через океан – приезжайте в Лестер! 5-метровая скульптура возвышается на пересечении Аппертон-роуд и Волнат-стрит.

Местная статуя известна всем футбольным фанатам, поскольку находится на пути к знаменитому стадиону «Кинг Пауэр». Некогда здесь располагалась обувная фабрика, снабжавшая туфельками и сапожками всю Англию. Директор фабрики, посетив Америку, так вдохновился статуей Свободы, что непременно захотел иметь такую же в своем городе. А где найти для нее лучшее место, как не на крыше собственной фабрики, чтобы все видели? И долгое время изваяние красовалось на крыше четырехэтажного здания.

С развитием международных торговых отношений продукцию лестеровского завода стали вытеснять товары иностранного производства, и фабрика стала никому не нужна. Сначала разрушился бизнес, а потом снесли и здание. Но статуя уцелела – ее решили оставить на том же самом месте как напоминание о некогда успешной фабрике. В конце концов про фабрику забыли, а вот сама статуя стала символом города. Благодаря ее близости к стадиону возле нее всегда собирались футбольные фанаты, и она не раз «примеряла» шарфики и футболки болельщиков.

Пизанская башня

Оказывается, в мире более сотни падающих сооружений, просто Пизанской башне было суждено стать самой знаменитой. Но если поехать в Италию пока не удается, почему бы не прокатиться по Англии? Не покидая страны, можно сделать фото не с одной, а сразу с несколькими наклонными башнями.

Башня церкви Святого Джеймса в деревне Драй-Доддингтон (Dry Doddington) в Линкольншире даст фору Пизанской: ее угол наклона составляет 5,1 градуса против 3,97 градуса итальянской башни. На реставрацию церкви потратили £100 тыс., но угол наклона шпиля менять не стали: местные жители считают башню своей достопримечательностью и ни в коем случае не хотят ее выпрямлять.

Другую наклонную башню можно увидеть в Бристоле, в районе Редклифф, – на месте разрушенной церкви тамплиеров, известной как церковь Святого Креста. Башню начали строить в XIV веке, но, обнаружив после возведения трех этажей, что башня слегка наклонена, строительство остановили. Спустя сто лет работы возобновили, после того как построили высокую ступень, которая должна была скорректировать наклон. Но сильно это ситуацию не исправило, и башня все равно получилась под углом, хотя и меньшим, чем в Пизе.

Пирамиды

«Да ладно! – скажете вы. – Пирамиды в Англии? Это же не Египет, здесь фараонов сроду не было». Удивлены? Да, пирамиды в Британии тоже есть.

Гробницы-пирамиды в Англии были продуктом египтомании – страсти к Древнему Египту, охватившей Европу и Северную Америку в XVIII–XIX веках. Масоны были очарованы «сакральной геометрией» пирамид и эзотерическими секретами, якобы скрытыми в их конструкции. Результат этого увлечения – надгробья в виде пирамид – можно встретить на старинных английских кладбищах.

Если отправиться в Норфолк и прогуляться по садам Бликлинг-холла, можно наткнуться на 13-метровую пирамиду – это гробница второго графа Бекингема и двух его жен, возведенная дочерью графа, чтобы продемонстрировать его величие и благосостояние.



Что говорить, египетская сила не обошла стороной и королеву Викторию. Десять каменных пирамид скрыты в лесу вокруг замка Балморал, королевской резиденции в Шотландии: первую пирамиду возвели в честь приобретения поместья, затем по приказу Виктории воздвигли восемь пирамид в честь свадеб ее детей, а самая большая пирамида появилась после смерти ее любимого мужа Альберта. Это огромное четырехгранное сооружение на вершине небольшого холма было построено из гранита. Надпись на пирамиде гласит: «В память об Альберте Великом, принце-консорте, от его убитой горем вдовы Виктории. 21 августа 1862 года». Была еще одна пирамида: когда умер Джон Браун, верный слуга Ее Величества, она велела построить небольшую пирамиду в его честь, но впоследствии ее снесли по приказу Эдуарда VII, который недолюбливал Брауна.

Эйфелева башня

Ее долго называли самой уродливой конструкцией страны, символом которой она в итоге стала. Каждый, кто оказывается в Париже, пускай даже проездом, считает своим долгом ее увидеть. Англия тоже могла прославиться своей башней, возможно не менее знаменитой, чем творение Эйфеля… но давайте обо всем по порядку.

Сэр Эдвард Уоткин, английский предприниматель середины XIX века, купил деревушку Уэмбли, чтобы построить там шикарный парк с озерами, аттракционами, полями для крикета и футбола. Венцом творения должна была стать башня – такая же, как в Париже, но лучше. Вдохновленный французским шедевром, Уоткин пригласил Эйфеля для работы над проектом, но тот, как и следовало ожидать, отказался. В результате был принят проект лондонских дизайнеров, по которому башня должна была получиться намного выше французской.

Из-за дороговизны материалов высоту и ширину сооружения урезали, так что оно практически превратилось в копию парижской «конкурентки». Возведение башни шло медленнее, чем строительство парка, и когда тот открылся, в его центре стояла 47-метровая недостроенная конструкция. Позже обнаружилось, что фундамент неустойчив, денег катастрофически не хватает, а парк и так популярен, сам по себе. В начале XX века, после смерти Уоткина, недострой снесли. А позднее выкупили парк и построили в нем знаменитый стадион – как раз там, где был фундамент недостроенной башни. Так на месте несостоявшейся копии Эйфелевой башни появился знаменитый во всем мире английский стадион «Уэмбли».

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Если вы все еще думаете, что Великобритания не способна удивлять, прыгайте в машину и открывайте для себя новые места. А потом с гордостью говорите, что видели и пирамиды, и падающую башню, и статую Свободы, причем не выезжая за пределы страны.

Подготовила Оксана Кеш