Учащихся снова будут взвешивать

Наблюдения за весом школьников были приостановлены в пандемию

Начиная с сентября 2021 года ученики начальных школ в Англии снова будут регулярно взвешиваться; имеются опасения, что пандемия коронавируса усугубила проблему избыточного веса у детей в Великобритании.

Взвешивания, введенные для своевременного предупреждения родителей о возможных проблемах с весом у их детей, были отменены в марте 2020 года, когда начался первый локдаун в связи с пандемией коронавируса. Эксперты опасаются, что домашнее обучение, при котором младшие школьники менее регулярно занимались физическими активностями и постоянно имели доступ к снекам, пагубно сказалось на весе детей. Из-за того, что национальная программа, в рамках которой проводились взвешивания (National Child Measurement Programme, NCMP) была приостановлена, сейчас невозможно оценить все масштабы проблемы. И хотя пока нельзя точно узнать, как изменился средний вес детей с момента введения локдауна, неофициальные данные свидетельствуют о том, что он значительно увеличился.

На данный момент программа предполагает, что учеников взвешивают в начальной школе два раза.

Еще до пандемии у Великобритании был один из самых высоких показателей по количеству детей с избыточным весом в Западной Европе. Примерно каждый третий ребенок, оканчивающий начальную школу в Англии, имел избыточный вес, причем каждый пятый страдал ожирением. Последние доступные результаты, полученные благодаря NCMP, показывают, что в подготовительных классах, где учатся дети от четырех до пяти лет, распространенность проблемы избыточного веса увеличилась с 9,7% в 2018/2019 году до 9,9% в 2019/2020 году.

Источники в правительстве сообщили, что программа взвешивания будет полностью возобновлена в следующем учебном году, если не возникнут новые препятствия, связанные с пандемией коронавируса.

Источник: The Independent.