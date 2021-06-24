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Для граждан ЕС установлен срок подачи заявления на пребывание в Великобритании

Для граждан ЕС установлен срок подачи заявления на пребывание в Великобритании
Фото:123rf.com

Они должны сделать это в течение 28 дней

Гражданам ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, проживающим в Великобритании, будет предоставлен официальный 28-дневный период уведомления, если они не подали заявку на получение статуса settled до 30 июня 2021 года.

На данный момент около 5,6 млн граждан Европейской экономической зоны и их иждивенцев подали заявление о предоставлении статуса settled. Наибольшее количество заявок подали граждане Польши (975 тыс. человек) и Румынии (918 тыс. человек).

Министр иммиграции Кевин Фостер заявил, что лица, чья заявка не будет рассмотрена до 30 июня, не должны волноваться, поскольку их права защищены законом. Он добавил, что сотрудники иммиграционной службы начнут отправлять людям уведомления за 28 дней, рекомендуя подать заявление на получение статуса settled. Группы мигрантов выразили обеспокоенность тем, что среди тех, кто не подал заявку, могут оказаться дети. Но Кевин Фостер отметил, что лицам, которые не успели подать заявку, имея разумные основания для этого, будет дана отсрочка.

Источник: BBC.

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