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В обращение поступили новые 50-фунтовые банкноты

В обращение поступили новые 50-фунтовые банкноты
Фото:twitter.com/bankofengland

На них изображен Алан Тьюринг

23 июня, в день рождения британского математика и криптографа Алана Тьюринга, в Великобритании вводятся в обращение полимерные 50-фунтовые банкноты, которые призваны заменить бумажные купюры с тем же номиналом. Новые банкноты 50 фунтов являются данью памяти ученому, который во время Второй мировой войны помог союзникам расшифровать сообщения немецких ВМС, созданных с помощью машины «Энигма».

Бумажные банкноты номиналом 50 фунтов перестанут приниматься в магазинах с октября 2022 года, хотя почтовые отделения по-прежнему будут их использовать. Тогда же из обращения будут изъяты бумажные 20-фунтовые банкноты, полимерная версия которых вошла в обращение в феврале 2020 года.

Несмотря на сокращение использования наличных для совершения покупок, особенно во время пандемии, спрос на банкноты по-прежнему растет. Среди причин – рост населения и накопление средств. На данный момент банкнота 50 фунтов используется реже всего. Ее будущее раньше ставилось под сомнение – ее называли «валютой коррумпированной элиты, разного рода преступлений и уклонения от уплаты налогов». Однако на данный момент в обращении все еще находится 357 млн этих банкнот, то есть каждая 13-я банкнота – 50-фунтовая.

Полимерные банкноты должны служить в два с половиной раза дольше, чем бумажные, их труднее подделать, а кроме того, они должны выдерживать отжим при стирке. По их поводу высказывались некоторые опасения, однако в целом пластиковые банкноты признаны более рентабельными.

Источник: BBC.

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