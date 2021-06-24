﻿﻿﻿﻿﻿

Желающие смогут устроить пикник в саду Букингемского дворца

Желающие смогут устроить пикник в саду Букингемского дворца
Фото:commons.wikimedia.org

Королева впервые откроет его для широкой публики

Обычно возле Букингемского дворца ежегодно устраиваются три приема, во время которых королева может поговорить с теми, кто трудится на благо общества. На таких приемах гости – их, как правило, бывает около 8 тыс. – могут пообщаться и с другими членами королевской семьи.

Однако в этом году Букингемский дворец отменил мероприятия из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Вместо этого королева решила открыть сад для публики. Сад Букингемского дворца – самый большой частный парк в Лондоне: он раскинулся от Пэлл-Мэлл (Pall Mall) до Гайд-парк-корнер (Hyde Park Corner), и на нем можно было бы разместить тридцать футбольных полей.

Желающие устроить пикник должны забронировать конкретную дату и время, чтобы ответственные лица могли контролировать количество гостей. Билеты продаются на сайте Royal Collection Trust и стоят £16,50 для взрослых, £15 для лиц старше 60 лет и £9 для детей от 5 до 16 лет и инвалидов. Вход для детей младше 5 лет бесплатный.

Сад Букингемского дворца будет открыт с 9 июля по 19 сентября 2021 года.

В саду расположено 25 розовых клумб, на каждой из которых посажены разные сорта роз. Часть из них названа в честь членов королевской семьи или памятных дат – например, «Серебряный юбилей» и «Принц Уильям».

В отличие от традиционных приемов в саду, шансы увидеть королевских особ во время пикника будут невелики, а Ее Величество проведет лето в замке Балморал.

profile-sample2
Для граждан ЕС установлен срок подачи заявления на пребывание в Великобритании
24-06-2021
profile-sample2
Желающие смогут устроить пикник в саду Букингемского дворца
24-06-2021
profile-sample2
За время пандемии доверие к новостям выросло
24-06-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.