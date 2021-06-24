Желающие смогут устроить пикник в саду Букингемского дворца

Королева впервые откроет его для широкой публики

Обычно возле Букингемского дворца ежегодно устраиваются три приема, во время которых королева может поговорить с теми, кто трудится на благо общества. На таких приемах гости – их, как правило, бывает около 8 тыс. – могут пообщаться и с другими членами королевской семьи.

Однако в этом году Букингемский дворец отменил мероприятия из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Вместо этого королева решила открыть сад для публики. Сад Букингемского дворца – самый большой частный парк в Лондоне: он раскинулся от Пэлл-Мэлл (Pall Mall) до Гайд-парк-корнер (Hyde Park Corner), и на нем можно было бы разместить тридцать футбольных полей.

Желающие устроить пикник должны забронировать конкретную дату и время, чтобы ответственные лица могли контролировать количество гостей. Билеты продаются на сайте Royal Collection Trust и стоят £16,50 для взрослых, £15 для лиц старше 60 лет и £9 для детей от 5 до 16 лет и инвалидов. Вход для детей младше 5 лет бесплатный.

Сад Букингемского дворца будет открыт с 9 июля по 19 сентября 2021 года.

В саду расположено 25 розовых клумб, на каждой из которых посажены разные сорта роз. Часть из них названа в честь членов королевской семьи или памятных дат – например, «Серебряный юбилей» и «Принц Уильям».

В отличие от традиционных приемов в саду, шансы увидеть королевских особ во время пикника будут невелики, а Ее Величество проведет лето в замке Балморал.