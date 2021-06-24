За время пандемии доверие к новостям выросло

Теперь им доверяет 44% людей

Данные об уровне доверия населения мира к новостям основываются на результатах опроса, проведенного на 46 медиарынках среди 92 тыс. человек, из них 2 тыс. были из Великобритании.

По информации, представленной в отчете Reuters Institute, 36% респондентов из Великобритании по большей части доверяют новостям. В январе 2020 года, то есть до начала пандемии, этот показатель составлял 28%. Но это все еще на 14 процентных пунктов ниже, чем было до голосования по «Брекзиту» в 2016 году. Строго регулируемые беспристрастные информационные агентства, например BBC, ITV, Sky News и Channel 4, по-прежнему пользуются наибольшим доверием, за ними следуют национальные широкоформатные газеты. Также в отчете о проведенном опросе отмечается, что выбор СМИ зачастую зависит как от политических предпочтений, так и от возраста человека.

После пандемии доверие людей к новостям во всех странах выросло в среднем на шесть процентных пунктов.

58% опрошенных выразили обеспокоенность по поводу того, насколько правдивую информацию предоставляют СМИ. Большинство респондентов заявило, что основная часть дезинформации была связана с новостями о коронавирусе.

Источник: BBC.