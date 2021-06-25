﻿﻿﻿﻿﻿

Правительство обвинили в лицемерии

Правительство обвинили в лицемерии

Поводом стали особые правила для VIP-гостей Евро-2020

Депутаты от Консервативной партии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии, поскольку выяснилось, что правительство приняло решение позволить VIP-персонам – должностным лицам УЕФА, политикам и спонсорам – приехать в Великобританию на финал чемпионата Евро-2020 и не проходить обязательный 10-дневный карантин. Эти действия правительства обусловлены тем, что УЕФА пригрозил перенести матчи в Будапешт, если Великобритания не изменит правила карантина. Ожидается, что количество VIP-персон, прибывающих в Великобританию, составит несколько тысяч, хотя правительство отмечает, что многие из них останутся только на один матч.

Новые правила будут действовать с 5 по 11 июля.

VIP-персоны должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус перед въездом в Великобританию и пройти тестирование во время пребывания в стране. Они смогут останавливаться в отелях турнира и путешествовать между местами проведения матчей и официальных встреч, но им рекомендуют ограничить другие передвижения.

Источник: The Telegraph.

profile-sample2
В Великобритании открылось космическое турагентство
25-06-2021
profile-sample2
Правительство обвинили в лицемерии
25-06-2021
profile-sample2
В Лондоне откроется памятник принцессе Диане
25-06-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.