Правительство обвинили в лицемерии

Поводом стали особые правила для VIP-гостей Евро-2020

Депутаты от Консервативной партии обвинили Бориса Джонсона в лицемерии, поскольку выяснилось, что правительство приняло решение позволить VIP-персонам – должностным лицам УЕФА, политикам и спонсорам – приехать в Великобританию на финал чемпионата Евро-2020 и не проходить обязательный 10-дневный карантин. Эти действия правительства обусловлены тем, что УЕФА пригрозил перенести матчи в Будапешт, если Великобритания не изменит правила карантина. Ожидается, что количество VIP-персон, прибывающих в Великобританию, составит несколько тысяч, хотя правительство отмечает, что многие из них останутся только на один матч.

Новые правила будут действовать с 5 по 11 июля.

VIP-персоны должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус перед въездом в Великобританию и пройти тестирование во время пребывания в стране. Они смогут останавливаться в отелях турнира и путешествовать между местами проведения матчей и официальных встреч, но им рекомендуют ограничить другие передвижения.

Источник: The Telegraph.