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С 1 июля начнут действовать новые правила приема на работу

С 1 июля начнут действовать новые правила приема на работу
Фото:123rf.com

Они касаются граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии

До 1 июля граждане Европейского союза, Европейской экономической зоны и Швейцарии могут использовать свой паспорт или ID-карту для подтверждения права работать в Великобритании. С 1 июля 2021 года начнут действовать новые правила.

Теперь для подтверждения права на работу в Великобритании будет необходимо представить работодателю индивидуальный код (share code), который можно получить на сайте правительства, и дату рождения. Лица, которые начали жить в Великобритании до 31 декабря 2020 года, могут до 30 июня 2021 года подать заявку на участие в программе EU Settlement Scheme и получить индивидуальный код через нее.

Исключение из новых правил будет сделано для граждан Ирландии, которые смогут использовать паспорт или ID-карту для подтверждения своего права работать в Великобритании и после 1 июля 2021 года.

Кроме того, правительство опубликует инструкции, которым должен будет следовать работодатель, принявший на работу гражданина ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, который не успел подать заявку на участие программе EU Settlement Scheme до 30 июня 2021 года.

Подробности – здесь.

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