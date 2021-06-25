В парке Хэмптон-корта пройдет фестиваль садов

Программа обещает быть насыщенной

Фестиваль садов в парке Хэмптон-корта (RHS Hampton Court Garden Festival) – крупнейший фестиваль садов в мире. В прошлом году, как и многие другие мероприятия, он был отменен из-за пандемии, но теперь традиция продолжится. Фестиваль пройдет с 5 по 11 июля и станет первым масштабным шоу Королевского садоводческого общества (Royal Horticultural Society, RHS) в этом году, поскольку будет проведен раньше выставки цветов в Таттон-парке (Tatton Park Flower Show), намеченной на 21–25 июля, и цветочного шоу в Челси (Chelsea Flower Show), запланированного на 21–26 сентября.

Хэмптон-корт порадует посетителей множеством прекрасных экспозиций и растений, отличной программой с лекциями, презентациями и семинарами, а также живой музыкой и шопингом.

В связи с пандемией коронавируса на мероприятии будут приняты дополнительные меры безопасности: участникам и посетителям необходимо будет соблюдать социальную дистанцию в очередях, а кроме того, изменится планировка популярных зон. Накануне фестиваля или утром перед поездкой нужно пройти экспресс-тест на коронавирус, даже если вы были вакцинированы. Подтвердить отрицательный результат можно распечатанным документом, электронным письмом или текстовым сообщением. Детям до 11 лет проходить тест не нужно.

Билеты на фестиваль уже в продаже, их можно купить на rhs.org.uk/shows.

Владельцам билетов, у которых результат теста на коронавирус окажется положительным, предложат несколько вариантов на выбор: замена на билеты на фестиваль 2022 года, кредит или полный возврат средств в соответствии с условиями RHS.

Источник: House Beautiful.