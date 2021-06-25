В Лондоне откроется памятник принцессе Диане

На церемонии будут присутствовать принцы Уильям и Гарри

1 июля исполнится 60 лет со дня рождения принцессы Уэльской. В честь юбилея в Кенсингтонских садах, на территории дворцового Sunken Garden, состоится официальное открытие ее памятника. Статуя была заказана сыновьями принцессы в 2017 году, однако из-за пандемии коронавируса открытие было отложено.

Памятник был создан известным британским скульптором Яном Рэнк-Бродли. Он же является автором профиля королевы Елизаветы II, украшающего британские монеты с 1998 года.

Открытие памятника принцессе Диане станет вторым мероприятием после похорон принца Филиппа, где встретятся принцы Уильям и Гарри. Отношения между братьями продолжают оставаться напряженными из-за скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Однако, как считает историк и королевский эксперт Роберт Лейсли, после встречи братьев на этом мероприятии можно надеяться на примирение.

Напомним, вход в Кенсингтонские сады свободный.

Источник: The Sun.