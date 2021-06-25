В Великобритании открылось космическое турагентство

Отдохнуть в орбитальном отеле можно будет с 2022 года

Космическое туристическое агентство, созданное лондонской компанией RocketBreaks, предлагает потенциальным путешественникам полный спектр услуг, включая координацию полетов, размещение, питание и специальные программы обучения перед полетом в космос. Кроме того, желающие смогут провести 12-дневный отпуск на космической станции Aurora Station, которая позиционируется как орбитальный отель класса люкс. Станция вмещает четырех пассажиров и двух членов экипажа. Отдыхающие на Aurora Station смогут 16 раз за день наблюдать восход и посмотреть на Землю новыми глазами.

Чтобы стать космическим туристом, необходимо пройти обучение в одном из центров, сотрудничающих с RocketBreaks, и оставить заявку на путешествие.

Aurora Station – не единственное возможное направление космического туризма. Например, компания SpaceX разрабатывает программу для путешествий на Марс.

Источник: Euronews.