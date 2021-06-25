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Великобритания обновила «зеленый список»

Великобритания обновила «зеленый список»
Фото:123rf.com

В него добавили несколько популярных курортов

С 30 июня в «зеленый список» войдут:
• Балеарские острова (включая Ибицу, Менорку, Майорку и Форментеру), Мальта и Мадейра,
• Антигуа, Барбадос, Барбуда, Доминика и Гренада,
• Ангилья, Монтсеррат, Бермудские острова, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, острова Питкэрн и острова Теркс и Кайкос.

Шесть направлений были добавлены в «красный список»: Доминиканская Республика, Эритрея, Гаити, Монголия, Тунис и Уганда.

Министр транспорта Грант Шеппс отметил, что все направления, добавленные в «зеленый список», продожают оставаться под контролем. Это означает, что они могут в любой момент переместиться в «желтый список». В «контрольную группу» также входят Израиль и Иерусалим.

В министерстве транспорта объяснили, что план, который позволит вакцинированным людям прибывать из стран «желтого списка» без обязательного прохождения карантина, будет осуществляться поэтапно, начиная с резидентов Великобритании.

Представители туристической индустрии положительно оценивают расширение «зеленого списка», хоть и считают эту меру недостаточной для того, чтобы помочь сектору оправиться от последствий пандемии.

Источник: BBC.

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