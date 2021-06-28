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Британцы спешат на родные курорты

Британцы спешат на родные курорты
Фото:123rf.com

Не все местные жители рады этому

После смягчения локдауна в Великобритании и введения запрета на поездки во многие страны, где британцы обычно проводили отпуск, поток желающих посетить курорты на родине увеличился. Несмотря на то что в основном путешественники вежливы и тактичны, в последние годы растет число тех, кто без уважения относится к природе и труду фермеров, работающих в туристических районах.

Весной 2020 года из-за локдауна жители курортов Великобритании едва ли не впервые почувствовали, каково это – жить без туристов. Однако уже летом 2020 года туристы появились снова, а вместе с ними и мусор, который они зачастую забывают увезти с собой. И хотя местные жители признают, что во многом зависят от приезжих – кто-то сдает им помещения или продает им свои продукты, а кто-то просто работает в сфере туризма, – они недовольны тем, как отдыхающие относятся к природе.

Одно из решений проблемы – введение платы за посещение курортов. Подобные меры уже проверены на практике во многих странах, и люди обычно бывают не против заплатить экологический сбор.

Источник: The Guardian.

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