Мэтт Хэнкок подал в отставку

Пост министра здравоохранения занял Саджид Джавид

Мэтт Хэнкок нарушил правила социального дистанцирования. Издание The Sun опубликовало фото и видео, свидетельствующие об этом: на кадрах, сделанных 6 мая, запечатлено, как он целуется со своей помощницей Джиной Коладанжело. Это вызвало недовольство в политических кругах, что и привело к его увольнению.

Отставка Мэтта Хэнкока наносит серьезный удар по авторитету премьер-министра, который счел инцидент исчерпанным после того, как министр здравоохранения принес извинения. Однако в скором времени Борис Джонсон получил письмо Хэнкока с просьбой об отставке. Джонсон отметил, что сожалеет о сложившейся ситуации.

Новым министром здравоохранения назначен Саджид Джавид. Ранее он занимал пост министра внутренних дел, а в 2019 году – канцлера казначейства. Но на этом посту он прослужил всего полгода и в феврале 2020 ушел в отставку из-за разногласий с Домиником Каммингсом.

Биография нового министра здравоохранения очень насыщенная. Он родился в Рочдейле в семье иммигрантов из Пакистана. Школьные годы будущий государственный деятель провел в Бристоле – его родители приобрели там магазин. По рассказам самого Джавида, он был непослушным ребенком и больше любил смотреть телевизор, чем делать домашние задания. Впоследствии он стал относиться к учебе гораздо серьезнее, заинтересовался финансовыми рынками, и его мечтой стала работа в Сити. Благодаря своему упорству и трудолюбию Джавид стал успешным финансистом. К 25 годам он был вице-президентом Chase Manhattan Bank.

Затем Джавид увлекся политикой. Во время парламентских выборов 2010 года он был кандидатом от Консервативной партии и одержал победу. Впоследствии, заняв пост министра культуры, СМИ и спорта, он стал первым в истории Великобритании членом кабинета министров пакистанского происхождения.

В 2018 году Джавид претендовал на пост главы Консервативной партии, но уступил Борису Джонсону.

Во время пребывания на министерских постах ему удалось избежать скандалов, хотя он и является автором бескомпромиссных посланий представителям деловых кругов и местных властей.