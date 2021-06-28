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Взрыв возле станции Elephant and Castle

Взрыв возле станции Elephant and Castle
Фото:commons.wikimedia.org

Инцидент произошел 28 июня около 13:45

В сеть попала видеозапись, сделанная очевидцем, на которой запечатлен момент взрыва возле станции метро Elephant and Castle на юге Лондона. В тушении были задействованы 15 пожарных машин и 100 сотрудников пожарной службы. Находящихся на станции людей эвакуировали, вокруг места происшествия был выставлен полицейский кордон.

После 16:00 в пожарной службе сообщили, что огонь находится под контролем, но сотрудники будут оставаться на месте пожара в течение нескольких часов, чтобы окончательно потушить его.

Причина взрыва в настоящее время не установлена, однако представители полиции заявили, что это не был террористический акт. По сообщению пожарной бригады, в результате инцидента были ранены два человека. Лондонская служба скорой помощи сообщила, что шесть человек получили помощь на месте происшествия, один из них был доставлен в больницу.

Источник: BBC.

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