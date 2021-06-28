Умер изобретатель Петр Зиновьев

На его синтезаторах играли звезды мирового уровня

26 июня 2021 года скончался Петр Львович Зиновьев – британский изобретатель и композитор русского происхождения, видная фигура в мире музыки. Он родился в семье русских иммигрантов – его родители принадлежали к числу дворян, бежавших в Великобританию после революции 1917 года. Воспитали будущего изобретателя дедушка и бабушка, и именно они помогли Зиновьеву создать первую домашнюю студию.

В 1969 году Зиновьев вместе с Тристрамом Кэри и Дэвидом Кокереллом основал Electronic Music Studios (EMS) – одну из первых компаний, предлагавших синтезаторы широкой публике. EMS создала знаменитые инструменты VCS3 и Synthi A, а также Synthi 100, на котором композитор Карлхайнц Штокхаузен написал музыку для сериала «Доктор Кто». Синтезаторы EMS использовали Дэвид Боуи, Kraftwerk, the Who, Tangerine Dream и Pink Floyd. Часто именно Зиновьев учил музыкантов пользоваться инструментом.

Источник: The Guardian.