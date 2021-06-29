Секретные документы минобороны обнаружил случайный прохожий

Их забыли на автобусной остановке

Папка с документами (в общей сложности около 50 страниц) была найдена на автобусной остановке в графстве Кент и передана информационной службе BBC местным жителем. Установлено, что документы принадлежали высокопоставленному служащему министерства обороны.

Часть бумаг касается прохода британского эсминца Defender вблизи берегов Крыма (инцидент, произошедший 23 июня). Как следует из документов, миссию под кодовым названием «Op Ditroite» военное руководство Великобритании считало безопасным маршрутом через территориальные воды Украины, хотя резкая реакция со стороны России не исключалась.

Представители российского министерства обороны заявили, что корабль береговой охраны открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу следования эсминца. Правительство Великобритании это отрицает.

Также в папке оказались бумаги, содержащие информацию о планах возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после вывода войск НАТО.

В министерстве обороны Великобритании сообщили, что ведется расследование того, как секретные документы попали в руки представителей общественности.

Источник: BBC.