Летний отдых в США для британцев маловероятен

Воздушное сообщение возобновят не раньше осени

В настоящее время США и Великобритании ведут переговоры по поводу возобновления авиасообщения. Британская сторона рассчитывала, что договоренности удастся достигнуть до конца июля, но теперь это считается практически невозможным. Некоторые осведомленные о ходе переговоров чиновники предполагают, что авиасообщение возобновится не раньше сентября.

Причин такой задержки несколько: рост числа случаев заболевания дельта-штаммом коронавируса в Великобритании, сложность политической системы США и сомнения, связанные с вакциной Oxford/AstraZeneca.

Ограничения на въезд в США были введены весной 2020 года, когда президентом страны был Дональд Трамп. Великобритания долгое время стремились убедить своего заокеанского партнера снять их. Однако возобновление воздушного сообщения откладывалось по разным причинам.