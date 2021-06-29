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Летний отдых в США для британцев маловероятен

Летний отдых в США для британцев маловероятен
Фото:pixabay.com

Воздушное сообщение возобновят не раньше осени

В настоящее время США и Великобритании ведут переговоры по поводу возобновления авиасообщения. Британская сторона рассчитывала, что договоренности удастся достигнуть до конца июля, но теперь это считается практически невозможным. Некоторые осведомленные о ходе переговоров чиновники предполагают, что авиасообщение возобновится не раньше сентября.

Причин такой задержки несколько: рост числа случаев заболевания дельта-штаммом коронавируса в Великобритании, сложность политической системы США и сомнения, связанные с вакциной Oxford/AstraZeneca.

Ограничения на въезд в США были введены весной 2020 года, когда президентом страны был Дональд Трамп. Великобритания долгое время стремились убедить своего заокеанского партнера снять их. Однако возобновление воздушного сообщения откладывалось по разным причинам.

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