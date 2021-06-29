Португалия, Испания и Мальта ужесточили правила въезда для британцев

Новые меры связаны с распространением дельта-варианта COVID-19
Уже несколько стран Европейского союза ввели новые ограничения для туристов из Великобритании. По прибытии в Португалию британцы должны будут предъявить свидетельство о полной вакцинации либо пройти двухнедельный карантин. Новые правила затронут только тех, кто хочет посетить материковую часть Португалии, а прибывающим на остров Мадейра проходить карантин не придется.
На Мальте карантин будет обязательным условием для въезда британцев, не прошедших полную вакцинацию.
Для поездки в Испанию необходимо будет представить свидетельство о вакцинации или документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, – об этом объявил премьер-министр страны Педро Санчес.
К введению в ЕС новых ограничений для британцев призвала Германия.
Португалия и материковая Испания сейчас находятся в «желтом списке» Великобритании. Прибывающие оттуда должны пройти 10-дневный карантин и сдать два теста на коронавирус.
В правительстве Великобритании отметили, что доказательством прохождения полной вакцинации может служить NHS Covid Pass, который доступен в бумажном и электронном вариантах.
Источник: BBC.
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