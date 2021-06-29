Португалия, Испания и Мальта ужесточили правила въезда для британцев

Новые меры связаны с распространением дельта-варианта COVID-19

Уже несколько стран Европейского союза ввели новые ограничения для туристов из Великобритании. По прибытии в Португалию британцы должны будут предъявить свидетельство о полной вакцинации либо пройти двухнедельный карантин. Новые правила затронут только тех, кто хочет посетить материковую часть Португалии, а прибывающим на остров Мадейра проходить карантин не придется.

На Мальте карантин будет обязательным условием для въезда британцев, не прошедших полную вакцинацию.

Для поездки в Испанию необходимо будет представить свидетельство о вакцинации или документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, – об этом объявил премьер-министр страны Педро Санчес.

К введению в ЕС новых ограничений для британцев призвала Германия.

Португалия и материковая Испания сейчас находятся в «желтом списке» Великобритании. Прибывающие оттуда должны пройти 10-дневный карантин и сдать два теста на коронавирус.

В правительстве Великобритании отметили, что доказательством прохождения полной вакцинации может служить NHS Covid Pass, который доступен в бумажном и электронном вариантах.

Источник: BBC.