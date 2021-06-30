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В Лондоне появились автобусы на водородном топливе

В Лондоне появились автобусы на водородном топливе
Фото:123rf.com

Новый транспорт поможет улучшить экологию столицы

На улицах столицы появилось 20 даблдекеров, работающих на водородном топливе. На данный момент они курсируют по маршруту 7 (между East Acton и Oxford Circus).

Как отметил мэр Лондона Садик Хан, инвестиции в водородные автобусы позволят очистить воздух в Лондоне и поддержать экономику по всей Великобритании.

Лондонская транспортная компания TFL закупила автобусы на водородном топливе в рамках Совместной инициативы по водородным транспортным средствам в Европе (Joint Initiative for Hydrogen Vehicles across Europe, JIVE). Программа JIVE планирует запуск 139 новых автобусов с нулевым уровнем выбросов в пяти европейских странах.

Автобусы произведены компанией Wrightbus в Северной Ирландии. Водород для автобусов поставляется заводом Air Liquide в Ранкорне. С 2023 года производство водорода станет еще более экологичным: его будут получать путем электролиза за счет подключения к ветроэлектростанции.

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