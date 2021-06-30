Лови волну в Великобритании!

В этом году любителям серфинга не так-то просто поехать в Биарриц или на Бали. Да и стоит ли? На береговой линии Великобритании есть немало великолепных серфинговых мест! Ищете красивые, укромные уголки или, наоборот, многолюдные зоны с яркими и шумными пляжами? Здесь есть и то, и другое.

Causeway Coast, Portrush (Северная Ирландия)

В окрестностях Козуэй-Кост расположено несколько популярных среди серферов пляжей. На West Strand (Вест-Стрэнд) и East Strand (Ист-Стрэнд) довольно чистые волны, поскольку ветры дуют с берега. Это место отлично подходит для начинающих серферов, так как по большей части волны мягкие.

Портраш – центр серфинга Северной Ирландии. Тут множество развлечений и веселая атмосфера, рядом с городом работают школы серфинга.

Lewis, Outer Hebrides (Шотландия)

Остров Льюис-энд-Харрис находится на самом северо-западе Европы. Благодаря открытому местоположению в Северной Атлантике на его побережье приходят стабильные волны. Условия для серфинга на острове, пожалуй, лучшие в Великобритании, если не во всей Европе.

Здесь также предлагаются уроки для серферов всех уровней. Нет больших скоплений, но есть дружеская атмосфера. Благодаря Гольфстриму вода тут не такая холодная, как можно было бы ожидать в Шотландии. Гольфстрим проходит вокруг Гебридских островов и приносит теплые воды из Южной Атлантики. Место славится незабываемыми тихими пляжами, чистой и прозрачной водой и потрясающими пейзажами. Еще один бонус – изобилие морской жизни на островах, от тюленей и птиц до морских свиней, дельфинов и китов (в определенное время года).

Fistral, Sennen, Perranporth (Корнуолл)

Корнуолл очень популярен среди серферов. Многочисленные пляжи с великолепными условиями для катания на волнах расположены в разных уголках полуострова. Вот некоторые из них:

– Фистрал (Fistral Beach) в Ньюки – самый известный пляж среди серферов в Корнуолле, довольно многолюдный. Здесь много школ серфинга и пунктов проката;

– Сеннен (Sennen Beach) – самый западный пляж в Корнуолле, здесь частые ветра и волны. Безусловно, это одно из наиболее красивых и живописных мест для серфинга;

– Перранпорт (Perranporth), находящийся к западу от Ньюки, – отличное место для серфинга, поскольку здесь большое количество волн, приходящих из Атлантического океана. Рядом с пляжем – песчаные дюны и веселая деревня с множеством развлечений.

Saltburn-by-the-Sea (Северный Йоркшир)

Несмотря на то что обычно с серфингом ассоциируется юго-запад страны, северо-восток, и особенно Скарборо в Йоркшире, – одно из лучших мест для серфинга в Великобритании. Легенда гласит, что именно здесь британцы узнали об этом виде спорта. Это произошло в конце 1800-х годов, когда два гавайских принца наслаждались серфингом на деревянных досках во время своего отпуска в Бридлингтоне.

В Скарборо есть несколько бухт с отличными волнами Северного моря, в том числе Саут-Бэй (South Bay), идеальный для начинающих, и Кейтон-Бэй (Cayton Bay), популярный круглый год (иногда здесь можно поймать волны высотой 10 футов!).

Над пляжем проходит один из старейших в мире водных фуникулеров, ведущий вверх по морским скалам, к аккуратным улочкам Солтберна (Saltburn-by-the-Sea). Этот город был построен стальным магнатом Генри Пизом в 1860-х. Кафе и рестораны по обе стороны от известной Викторианской пристани предлагают насладиться пляжным брейком и полюбоваться катающимися серферами.

Croyde, Saunton, Woolacombe (Северный Девон)

В Северном Девоне у продвинутых серферов популярен залив Кройд (Croyde), и летом здесь довольно многолюдно. В этом районе работают несколько школ серфинга, например Surf South West и Croyde Surf Academy. Залив Кройд славится быстрыми и большими волнами. Главная тематическая достопримечательность – Музей британского серфинга, расположенный вверх по дороге в деревню Браунтон (Braunton). В музее можно увидеть доски для серфинга разных веков, узнать, как они менялись со временем и как возник серфинг.

Поблизости от Кройда есть и бухты побольше – Саунтон (Saunton) и Вулакомб (Woolacombe). Протяженность пляжа Вулакомб составляет три мили. Сюда приезжает не так много людей, поэтому новички будут чувствовать себя комфортно, но и опытным серферам эта бухта наверняка понравится.

Llagennith, Newgale (Уэльс)

Ллагеннит – сердце валлийского серфинга. В 2013 году он был признан лучшим пляжем Великобритании и одним из десяти лучших пляжей Европы. Его протяженность – пять километров, и он подходит для серферов всех уровней подготовки. На северной стороне пляжа идут большие и мощные волны, на южной – волны поменьше.

Ньюгейл (Newgale) в Пембрукшире – двухмильный пологий песчаный участок, идеальный для начинающих. Здесь патрулируют спасатели, работает школа серфинга, а на северной стороне пляжа есть пункт проката. Восточные ветры дуют не очень сильно, и волны довольно стабильные.

Юрское побережье, Bournemouth (Дорсет)

Этот курортный город расположен к востоку от так называемого Юрского побережья. Здесь вы найдете девяностопятимильный участок нетронутой береговой линии, известный тем, что он демонстрирует полную геологическую летопись юрского периода. Близлежащие рифы создают отличные и постоянные волны.

Борнмут имеет богатую историю серфинга. Город прославился своими пляжами с видом на залив Пул и остров Уайт и первым в Европе искусственным рифом для серфинга. Риф представляет собой наполненные песком емкости на дне моря в двухстах метрах от берега. Благодаря такому сооружению серферы могут поймать самые лучшие волны и получить ощутимый заряд адреналина.

Важная местная достопримечательность – построенный в 1885 году пирс в викторианском стиле, ставший с годами популярным местом у здешнего сообщества серферов, его изображение даже было использовано в оригинальном логотипе Wessex Surf Club.

Все еще недооцененный британцами, Борнмут сегодня является эпицентром серфинга и привлекает любителей этого вида спорта из разных уголков мира.

Подготовила Инга Коуру-Недашковская (@ingakouru), автор проекта Health Fitness Travel Guide – healthfittravel.com