﻿﻿﻿﻿﻿

Мультимедийная выставка «Оживший Ван Гог»

В Kensington Gardens открылся уникальный мультимедийный проект Van Gogh Alive. Это не просто выставка картин, это возможность окунуться в творчество гениального нидерландца и, преодолев время и пространство, совершить путешествие по Нидерландам, Арлю, Сен-Реми и Овер-сюр-Уаз – местам, где было создано большинство его шедевров. В павильоне площадью 25 тыс. футов на огромных дисплеях будут демонстрироваться более 3 тыс. изображений, и зрители смогут рассмотреть мельчайшие детали и увидеть картины под новым углом. Показ будет сопровождаться яркой симфонией света, цвета и звука.

Шедевры автора буквально оживут на глазах зрителей, создавая ощущение полного погружения. В отличие от обычных выставок, где необходимо ходить на цыпочках по тихим галереям и рассматривать картины издалека, на данном мероприятии посетители смогут взаимодействовать с искусством, одновременно наслаждаясь классическими музыкальными произведениями. Интерактивный перфоманс уже посетили более 7 млн человек в 65 городах по всему миру.

КОГДА: до 26 сентября 2021 года, с 10:00 до 20:00
ГДЕ: Kensington Gardens, London W2 2UH
БИЛЕТЫ: www.ticketmaster.co.uk/van-gogh-alive

profile-sample2
В Лондоне появились автобусы на водородном топливе
30-06-2021
profile-sample2
Упали показатели средней продолжительности жизни
30-06-2021
profile-sample2
Принцессе Диане исполнилось бы 60 лет
30-06-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.