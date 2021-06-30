Мультимедийная выставка «Оживший Ван Гог»

В Kensington Gardens открылся уникальный мультимедийный проект Van Gogh Alive. Это не просто выставка картин, это возможность окунуться в творчество гениального нидерландца и, преодолев время и пространство, совершить путешествие по Нидерландам, Арлю, Сен-Реми и Овер-сюр-Уаз – местам, где было создано большинство его шедевров. В павильоне площадью 25 тыс. футов на огромных дисплеях будут демонстрироваться более 3 тыс. изображений, и зрители смогут рассмотреть мельчайшие детали и увидеть картины под новым углом. Показ будет сопровождаться яркой симфонией света, цвета и звука.

Шедевры автора буквально оживут на глазах зрителей, создавая ощущение полного погружения. В отличие от обычных выставок, где необходимо ходить на цыпочках по тихим галереям и рассматривать картины издалека, на данном мероприятии посетители смогут взаимодействовать с искусством, одновременно наслаждаясь классическими музыкальными произведениями. Интерактивный перфоманс уже посетили более 7 млн человек в 65 городах по всему миру.

КОГДА: до 26 сентября 2021 года, с 10:00 до 20:00

ГДЕ: Kensington Gardens, London W2 2UH

БИЛЕТЫ: www.ticketmaster.co.uk/van-gogh-alive