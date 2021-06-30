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Правительство планирует изменить правила предоставления субсидий

Правительство планирует изменить правила предоставления субсидий
Фото:123rf.com

Новая система обещает быть более эффективной

Правительство представило законопроект по регулированию субсидий (Subsidy Control Bill). Он позволит Великобритании отказаться от сложной бюрократической системы государственной помощи, существующей в ЕС.

Законопроект предполагает, что новая система обеспечит более эффективную поддержку британских предприятий и будет сконцентрирована на выполнении приоритетных для страны задач: увеличении темпов экономического роста и развитии зеленой промышленности.

Новые правила субсидирования вступят в силу в 2022 году при условии утверждения парламентом.

Авторы законопроекта предлагают запретить предоставление субсидий, которые приведут к перемещению рабочих мест и экономической деятельности из одного региона в другой. Это позволит предотвратить «гонку субсидий» между государственными органами, конкурирующими за привлечение одного и того же предприятия.

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