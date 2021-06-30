Правительство планирует изменить правила предоставления субсидий

Новая система обещает быть более эффективной

Правительство представило законопроект по регулированию субсидий (Subsidy Control Bill). Он позволит Великобритании отказаться от сложной бюрократической системы государственной помощи, существующей в ЕС.

Законопроект предполагает, что новая система обеспечит более эффективную поддержку британских предприятий и будет сконцентрирована на выполнении приоритетных для страны задач: увеличении темпов экономического роста и развитии зеленой промышленности.

Новые правила субсидирования вступят в силу в 2022 году при условии утверждения парламентом.

Авторы законопроекта предлагают запретить предоставление субсидий, которые приведут к перемещению рабочих мест и экономической деятельности из одного региона в другой. Это позволит предотвратить «гонку субсидий» между государственными органами, конкурирующими за привлечение одного и того же предприятия.