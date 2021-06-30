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Упали показатели средней продолжительности жизни

Упали показатели средней продолжительности жизни
Фото:123rf.com

Заметнее всего это в бедных районах Англии

В регионах Англии с низким доходом населения существенно снизились показатели средней продолжительности жизни, что обусловлено высоким уровнем смертности от коронавируса.

Согласно докладу Greater Manchester Health and Social Care Partnership, в Большом Манчестере в период с марта 2020 года по март 2021 года уровень смертности от коронавируса был на 25% выше средних показателей по стране. Эксперты считают, что к подобным результатам привело социально-экономическое неравенство, усугубленное продолжительным, длящимся десятилетиями сокращением расходов и ограничениями во время пандемии.

Решением ситуации может стать эффективная программа правительственных инвестиций в создание рабочих мест, обеспечение жильем и образование.

От улучшения условий в регионах с низким доходом населения зависит успех плана Бориса Джонсона по повышению уровня жизни в стране после пандемии коронавируса.

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